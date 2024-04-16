Роспотребнадзор дал советы челябинским паломникам в Саудовскую Аравию

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области в связи с планируемым выездом паломников на хадж в Саудовскую Аравию, который будет осуществляться с 9 мая по 10 июня 2024 года, напомнило о мерах профилактики инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«С учетом требований Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия все прибывающие на хадж паломники обязаны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации против менингококковой инфекции четырехкомпонентной вакциной. Паломникам также рекомендовано вакцинироваться против сезонного гриппа и против COVID-19, а также обновить против дифтерии, столбняка и кори», — сообщили в пресс-службе.
Также паломникам рекомендовали мыть руки после посещения туалета и перед едой, использовать дезинфицирующих средства и маски. Кроме того, им рекомендуется соблюдать меры для предотвращения укусов насекомых: носить светлую одежду, закрывать окна сеткой и использовать репелленты.
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