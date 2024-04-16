В Челябинске во второй раз пропала 14-летний подросток Мария. Первое сообщение о пропаже девочки поступало 12 апреля, тогда ее нашли на следующий день, сообщили 17 апреля в поисковом отряде «Легион-СПАС».
«В Челябинске пропала 14-летняя Мария Беляева. Подросток ушла из дома 15 апреля по адресу улица 50-летия ВЛКСМ, дом 43. Ее местонахождение в настоящий момент неизвестно», — пишут волонтеры в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте».
Среди особых примет пропавшей, поисковики называют рыжие кудрявые волосы до плеч. Девушка была одета в куртку черного цвета и темно-серые джинсы.
Ранее 14-летняя Мария Беляева уже числилась пропавшей. Первое сообщение о ее поисках появилось 12 апреля.
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