Происшествия В Челябинске второй раз пропала девочка-подросток. Фото 17 апреля 2024 в 10:19 Размер текста - 17 + В Челябинске 14-летняя девочка за две недели пропала два раза Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске во второй раз пропала 14-летний подросток Мария. Первое сообщение о пропаже девочки поступало 12 апреля, тогда ее нашли на следующий день, сообщили 17 апреля в поисковом отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске пропала 14-летняя Мария Беляева. Подросток ушла из дома 15 апреля по адресу улица 50-летия ВЛКСМ, дом 43. Ее местонахождение в настоящий момент неизвестно», — пишут волонтеры в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте». Среди особых примет пропавшей, поисковики называют рыжие кудрявые волосы до плеч. Девушка была одета в куртку черного цвета и темно-серые джинсы. Ранее 14-летняя Мария Беляева уже числилась пропавшей. Первое сообщение о ее поисках появилось 12 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске во второй раз пропала 14-летний подросток Мария. Первое сообщение о пропаже девочки поступало 12 апреля, тогда ее нашли на следующий день, сообщили 17 апреля в поисковом отряде «Легион-СПАС». «В Челябинске пропала 14-летняя Мария Беляева. Подросток ушла из дома 15 апреля по адресу улица 50-летия ВЛКСМ, дом 43. Ее местонахождение в настоящий момент неизвестно», — пишут волонтеры в группе «Легион-СПАС — поиск пропавших детей Челябинск» в «ВКонтакте». Среди особых примет пропавшей, поисковики называют рыжие кудрявые волосы до плеч. Девушка была одета в куртку черного цвета и темно-серые джинсы. Ранее 14-летняя Мария Беляева уже числилась пропавшей. Первое сообщение о ее поисках появилось 12 апреля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям