В Челябинске хотят обанкротить оборонный завод «Полет»

17 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Для банкротства завода в суд могут обратиться сразу две компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Две компании заявили о намерении обанкротить оборонный радиозавод «Полет» в Челябинске. Как следует из данных «Федресурса», одна из фирм выражает интересы целого ряда юрлиц. «АО „Челябинский радиозавод ‚Полет‘“ обладает признаками несостоятельности. Это является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов», — отметили в компании «Юридическая сила». Фирма заявила, что представляет интересы четырех юрлиц. Обращаться в суд компания будет от лица ООО «Региональная инструментальная компания» из Брянска, ООО «Миллениум-командировочные решения и ООО «Изагри» из Москвы, ООО «Электро-снаб» из Екатеринбурга. Параллельно о намерении инициировать банкротство заявила компания компания «Профит». Радиозавод «Полет» является одним из ключевых предприятий оборонной промышленности Челябинска и специализируется на производстве радиоэлектронной аппаратуры. В последние годы завод сталкивался с финансовыми трудностями. В апреле стало известно, что завод сменил собственника. В состав акционерного общества вошла компания «Азимут». В состав холдинга также входит Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы» имени А.М. Брейгина из Челябинска. Новым гендиректором предприятия стал Алексей Науменко, работавший с декабря 2023 года советником руководителя «Полета». При подготовке материала URA.RU обратилось ко всем сторонам процесса. Ответы к моменту публикации не получены. В пресс-службе «Полета» заявили, что судебные споры не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две компании заявили о намерении обанкротить оборонный радиозавод «Полет» в Челябинске. Как следует из данных «Федресурса», одна из фирм выражает интересы целого ряда юрлиц. «АО „Челябинский радиозавод ‚Полет‘“ обладает признаками несостоятельности. Это является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов», — отметили в компании «Юридическая сила». Фирма заявила, что представляет интересы четырех юрлиц. Обращаться в суд компания будет от лица ООО «Региональная инструментальная компания» из Брянска, ООО «Миллениум-командировочные решения и ООО «Изагри» из Москвы, ООО «Электро-снаб» из Екатеринбурга. Параллельно о намерении инициировать банкротство заявила компания компания «Профит». Радиозавод «Полет» является одним из ключевых предприятий оборонной промышленности Челябинска и специализируется на производстве радиоэлектронной аппаратуры. В последние годы завод сталкивался с финансовыми трудностями. В апреле стало известно, что завод сменил собственника. В состав акционерного общества вошла компания «Азимут». В состав холдинга также входит Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы» имени А.М. Брейгина из Челябинска. Новым гендиректором предприятия стал Алексей Науменко, работавший с декабря 2023 года советником руководителя «Полета». При подготовке материала URA.RU обратилось ко всем сторонам процесса. Ответы к моменту публикации не получены. В пресс-службе «Полета» заявили, что судебные споры не комментируют.