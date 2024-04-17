Ресторан в ХМАО ищет амбассадора вечеринок, который будет подпевать в караоке и смеяться на стендапе

В Нижневартовске боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl ищет в команду амбассадора вечеринок. Ему предстоит смеяться на стендапах, подсказывать гостям слова песен и сниматься в видеороликах. Подробностями о вакансии с URA.RU поделился маркетолог заведения Вероника Шувалова.
«Кандидаты могут рассчитывать на приглашения на все вечеринки, стендап-концерты комиков с ТНТ. Бесплатный боулинг и депозит на кухню и бар во время тусовок», — рассказал маркетолог.
Амбассадору вечеринок нужно будет кричать при виде страйков (когда все кегли выбиваются с первого удара — прим. URA.RU), смеяться на стендапах, помогать гостям подпевать, подсказывая им слова песен. Тусовщику также необходимо сниматься в видеороликах.
Размер зарплаты амбассадора вечеринок в заведении оставили в секрете. «Это зависит от кандидата», — пояснил маркетолог. А в соседнем регионе — Тюмени на работу искали мемологов, IT-магов и безумных реализаторов. С помощью необычных объявлений работодатель хотел привлечь креативных специалистов.
Ранее URA.RU рассказывало о других необычных вакансиях в ХМАО. Среди них, например, ведущий для игры бампербол (футбол в шарах — прим. URA.RU).
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