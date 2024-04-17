Пермский депутат рассказала секрет о системе голосования в Госдуме

Депутат Ивенских: в Госдуме РФ все решает пермская кнопка

18 апреля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Ирина Ивенских испытывает особые ощущения, голосуя в Госдуме Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Депутат госдумы Ирина Ивенских на заседании заксобрания Пермского края рассказала депутатам, что в парламенте РФ все решает «пермская кнопка». Во время поздравительной речи в честь 30-летия законодательного собрания РФ Ивенских рассказала, что вся автоматизированная система голосования в ГД создана пермяками. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Может быть, не все знают, но вся автоматизированная система законотворчества государственной думы, вот эти кнопки на которые мы нажимаем, придумана и сделана с самого начала ее создания пермяками. В этом что-то есть, когда ты понимаешь, что в любом случае решает все пермская кнопка. Это особое состояние души, поверьте», — заявила Ирина Ивенских. Также она рассказала, что всегда волнуется за Пермский край при обсуждении каких-то программ или рейтингов. Внимательно случает, попал ли регион в число лучших. И переживает, как бы не попал в число худших. Ирина Ивенских является депутатом по округу №60. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат госдумы Ирина Ивенских на заседании заксобрания Пермского края рассказала депутатам, что в парламенте РФ все решает «пермская кнопка». Во время поздравительной речи в честь 30-летия законодательного собрания РФ Ивенских рассказала, что вся автоматизированная система голосования в ГД создана пермяками. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Может быть, не все знают, но вся автоматизированная система законотворчества государственной думы, вот эти кнопки на которые мы нажимаем, придумана и сделана с самого начала ее создания пермяками. В этом что-то есть, когда ты понимаешь, что в любом случае решает все пермская кнопка. Это особое состояние души, поверьте», — заявила Ирина Ивенских. Также она рассказала, что всегда волнуется за Пермский край при обсуждении каких-то программ или рейтингов. Внимательно случает, попал ли регион в число лучших. И переживает, как бы не попал в число худших. Ирина Ивенских является депутатом по округу №60.