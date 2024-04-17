17 апреля 2024

Пермский депутат рассказала секрет о системе голосования в Госдуме

Депутат Ивенских: в Госдуме РФ все решает пермская кнопка
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, ивенских ирина
Ирина Ивенских испытывает особые ощущения, голосуя в Госдуме Фото:

Депутат госдумы Ирина Ивенских на заседании заксобрания Пермского края рассказала депутатам, что в парламенте РФ все решает «пермская кнопка». Во время поздравительной речи в честь 30-летия законодательного собрания РФ Ивенских рассказала, что вся автоматизированная система голосования в ГД создана пермяками. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

«Может быть, не все знают, но вся автоматизированная система законотворчества государственной думы, вот эти кнопки на которые мы нажимаем, придумана и сделана с самого начала ее создания пермяками. В этом что-то есть, когда ты понимаешь, что в любом случае решает все пермская кнопка. Это особое состояние души, поверьте», — заявила Ирина Ивенских.

Также она рассказала, что всегда волнуется за Пермский край при обсуждении каких-то программ или рейтингов. Внимательно случает, попал ли регион в число лучших. И переживает, как бы не попал в число худших. Ирина Ивенских является депутатом по округу №60.

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Депутат госдумы Ирина Ивенских на заседании заксобрания Пермского края рассказала депутатам, что в парламенте РФ все решает «пермская кнопка». Во время поздравительной речи в честь 30-летия законодательного собрания РФ Ивенских рассказала, что вся автоматизированная система голосования в ГД создана пермяками. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Может быть, не все знают, но вся автоматизированная система законотворчества государственной думы, вот эти кнопки на которые мы нажимаем, придумана и сделана с самого начала ее создания пермяками. В этом что-то есть, когда ты понимаешь, что в любом случае решает все пермская кнопка. Это особое состояние души, поверьте», — заявила Ирина Ивенских. Также она рассказала, что всегда волнуется за Пермский край при обсуждении каких-то программ или рейтингов. Внимательно случает, попал ли регион в число лучших. И переживает, как бы не попал в число худших. Ирина Ивенских является депутатом по округу №60.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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