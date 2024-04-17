В городе ХМАО пенсионеров будут бесплатно возить на дачу

В Югорске (ХМАО) с 1 мая пенсионеры смогут ездить на свои садовые участки бесплатно. В городе запускают ежедневные дачные автобусные маршруты.
«С 1 мая по 30 сентября на автобусе №7 „Зеленая зона — ‚Лайнер‘ — Школа №2“, и 7А „Финский комплекс -Зеленая зона“ для пенсионеров будет действовать бесплатный проезд. Отметим, маршрут №7 с 1 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно», — сообщили власти Югорска в telegram-канале «Наш Югорск».
Ранее URA.RU писало, что власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустили бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт курсировал каждый час.
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