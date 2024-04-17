17 апреля 2024

В городе ХМАО пенсионеров будут бесплатно возить на дачу

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, пассажиры автобуса, пенсионеры, остановка автобусная
Автобусы Югорска будут бесплатно возить пенсионеров на дачу Фото:

В Югорске (ХМАО) с 1 мая пенсионеры смогут ездить на свои садовые участки бесплатно. В городе запускают ежедневные дачные автобусные маршруты.

«С 1 мая по 30 сентября на автобусе №7 „Зеленая зона — ‚Лайнер‘ — Школа №2“, и 7А „Финский комплекс -Зеленая зона“ для пенсионеров будет действовать бесплатный проезд. Отметим, маршрут №7 с 1 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно», — сообщили власти Югорска в telegram-канале «Наш Югорск».

Ранее URA.RU писало, что власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустили бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт курсировал каждый час.

Расписание автобуса 7 «А„в Югорске
Расписание автобуса 7 «А„в Югорске
Фото:
Расписание автобусного маршрута № 7 в Югорске
Расписание автобусного маршрута № 7 в Югорске
Фото:

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В Югорске (ХМАО) с 1 мая пенсионеры смогут ездить на свои садовые участки бесплатно. В городе запускают ежедневные дачные автобусные маршруты. «С 1 мая по 30 сентября на автобусе №7 „Зеленая зона — ‚Лайнер‘ — Школа №2“, и 7А „Финский комплекс -Зеленая зона“ для пенсионеров будет действовать бесплатный проезд. Отметим, маршрут №7 с 1 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно», — сообщили власти Югорска в telegram-канале «Наш Югорск». Ранее URA.RU писало, что власти Югорска (ХМАО) во время выборов президента России запустили бесплатный автобусный маршрут. Общественный транспорт курсировал каждый час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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