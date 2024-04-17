Управляющая компания пермского миллиардера стала убыточной

Управляющая компания «СМУ № 2 Сатурн — Р», собственником которой является пермский миллиардер Александр Репин, ухудшила финансовые показатели по итогам 2023 года. Она перестала быть прибыльной и получила убыток на сумму почти 1,7 млн рублей. Данная компания считается одной из лучших УК региона по версии ИГЖН и результатам народного голосования.
«Управляющая компания ООО „СМУ № 2 Сатурн — Р“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 140,8 млн рублей, убыток — 1,69 млн рублей», — сообщается в базе данных СБИС. Годом ранее выручка управляющей компании составляла 187,5 млн рублей, а чистая прибыль — 11,8 млн рублей.
Единственным учредителем ООО «СМУ № 2 Сатурн — Р» является пермский предприниматель Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом в миллиарды рублей. Компания управляет 24 жилыми домами, в том числе в ЖК «Данилиха» и ЖК «Арсенал». В 2022 и 2023 году УК занимала первое место в рейтинге лучших управляющих компаний Пермского края по версии региональной ИГЖН. Она также занимает третье место в народном рейтинге лучших УК на сайте «Управляем вместе» по итогам 2 квартала 2024 года.
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Управляющая компания «СМУ № 2 Сатурн — Р», собственником которой является пермский миллиардер Александр Репин, ухудшила финансовые показатели по итогам 2023 года. Она перестала быть прибыльной и получила убыток на сумму почти 1,7 млн рублей. Данная компания считается одной из лучших УК региона по версии ИГЖН и результатам народного голосования. «Управляющая компания ООО „СМУ № 2 Сатурн — Р“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 140,8 млн рублей, убыток — 1,69 млн рублей», — сообщается в базе данных СБИС. Годом ранее выручка управляющей компании составляла 187,5 млн рублей, а чистая прибыль — 11,8 млн рублей. Единственным учредителем ООО «СМУ № 2 Сатурн — Р» является пермский предприниматель Александр Репин, владеющий десятками фирм с общим оборотом в миллиарды рублей. Компания управляет 24 жилыми домами, в том числе в ЖК «Данилиха» и ЖК «Арсенал». В 2022 и 2023 году УК занимала первое место в рейтинге лучших управляющих компаний Пермского края по версии региональной ИГЖН. Она также занимает третье место в народном рейтинге лучших УК на сайте «Управляем вместе» по итогам 2 квартала 2024 года.