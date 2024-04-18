В Екатеринбурге скончался ученый из УрФУ

В Екатеринбурге 18 апреля в возрасте 69 лет скончался преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ), кандидат физико-математических наук Александр Овсянников. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.
«Университет скорбит и выражает искренние соболезнования родным нашего талантливого и любимого студентами и коллегами преподавателя», — следует из сообщения. Точная причина смерти неизвестна.
Студентам УрФУ Овсянников читал основы алгебры, линейную алгебру и аналитическую геометрию. За годы жизни ученый успел написать книгу по математической логике и задачник по алгебре и геометрии для студентов первого курса.
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