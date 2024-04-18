18 апреля 2024

В детские сады Челябинска поставляли фальсифицированное сливочное масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска
Сливочное масло произвели из сливок неизвестного происхождения Фото:

В девять детских садов Челябинска поставляли фальсифицированное сливочное масло. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поставки совершались с 25 марта по 4 апреля.

«Россельхознадзор выявил факты поставок фальсифицированного сливочного масла в девять детских садов Челябинска. Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения требований», — сообщили URA.RU в офисе регулятора.

Поставки осуществляла компания «Аранта». Фирма направляла в детские сады сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское». Изготовитель расположен в Домодедово Московской области. Изучение документов показало, что на предприятии выпустили 1,3 тонны масла, сделанного из 20 тонн питьевых ультрапастеризованных сливок неизвестного происхождения. Сливки изготовлены на мнимой площадке в Подольске. Дальнейшее исследование уже провели непосредственно на образцах самого масла.

Анализы показали, что в составе сливочного масла присутствовали растительные жиры. Это является нарушением стандартов ГОСТ и технических регламентов Таможенного союза. В связи с этим декларация о соответствии продукции была признана недействительной. Администрацию садов, получивших некачественную продукцию, проинформировали.

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В девять детских садов Челябинска поставляли фальсифицированное сливочное масло. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поставки совершались с 25 марта по 4 апреля. «Россельхознадзор выявил факты поставок фальсифицированного сливочного масла в девять детских садов Челябинска. Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения требований», — сообщили URA.RU в офисе регулятора. Поставки осуществляла компания «Аранта». Фирма направляла в детские сады сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское». Изготовитель расположен в Домодедово Московской области. Изучение документов показало, что на предприятии выпустили 1,3 тонны масла, сделанного из 20 тонн питьевых ультрапастеризованных сливок неизвестного происхождения. Сливки изготовлены на мнимой площадке в Подольске. Дальнейшее исследование уже провели непосредственно на образцах самого масла. Анализы показали, что в составе сливочного масла присутствовали растительные жиры. Это является нарушением стандартов ГОСТ и технических регламентов Таможенного союза. В связи с этим декларация о соответствии продукции была признана недействительной. Администрацию садов, получивших некачественную продукцию, проинформировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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