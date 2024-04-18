В детские сады Челябинска поставляли фальсифицированное сливочное масло

В девять детских садов Челябинска поставляли фальсифицированное сливочное масло. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поставки совершались с 25 марта по 4 апреля.
«Россельхознадзор выявил факты поставок фальсифицированного сливочного масла в девять детских садов Челябинска. Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения требований», — сообщили URA.RU в офисе регулятора.
Поставки осуществляла компания «Аранта». Фирма направляла в детские сады сладко-сливочное несоленое масло «Крестьянское». Изготовитель расположен в Домодедово Московской области. Изучение документов показало, что на предприятии выпустили 1,3 тонны масла, сделанного из 20 тонн питьевых ультрапастеризованных сливок неизвестного происхождения. Сливки изготовлены на мнимой площадке в Подольске. Дальнейшее исследование уже провели непосредственно на образцах самого масла.
Анализы показали, что в составе сливочного масла присутствовали растительные жиры. Это является нарушением стандартов ГОСТ и технических регламентов Таможенного союза. В связи с этим декларация о соответствии продукции была признана недействительной. Администрацию садов, получивших некачественную продукцию, проинформировали.
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