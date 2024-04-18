Жители Сургута расстреляли остановки из пистолета

Два молодых человека расстреляли остановки в Сургуте (ХМАО) из пневматического пистолета. Мэр города Андрей Филатов сообщил в telegram-канале, что никто из жителей не пострадал.
«Сразу два остановочных павильона на улице Мира были испорчены вандалами в Сургуте. Как выяснили сотрудники полиции, это два молодых человека, которые праздно катались на машине по городу с пневматическим пистолетом. Из него несколько раз выстрелили по остановочным павильонам. По счастливой случайности никто из горожан не пострадал», — рассказал глава Сургута.
Полиция установила личности вандалов, отследив их по видеокамерам, и задержала их. Молодым людям по 20 лет. Филатов считает, что нарушителям, помимо штрафов, необходимо назначить общественные работы по уборке мусора или мытью остановок, чтобы они научились уважать чужой труд.
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Два молодых человека расстреляли остановки в Сургуте (ХМАО) из пневматического пистолета. Мэр города Андрей Филатов сообщил в telegram-канале, что никто из жителей не пострадал. «Сразу два остановочных павильона на улице Мира были испорчены вандалами в Сургуте. Как выяснили сотрудники полиции, это два молодых человека, которые праздно катались на машине по городу с пневматическим пистолетом. Из него несколько раз выстрелили по остановочным павильонам. По счастливой случайности никто из горожан не пострадал», — рассказал глава Сургута. Полиция установила личности вандалов, отследив их по видеокамерам, и задержала их. Молодым людям по 20 лет. Филатов считает, что нарушителям, помимо штрафов, необходимо назначить общественные работы по уборке мусора или мытью остановок, чтобы они научились уважать чужой труд. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута задержала подростка, стрелявшего из пистолета по остановке. Семье нарушителя пришлось восстанавливать остановочный комплекс.