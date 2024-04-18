18 апреля 2024

Жители Сургута расстреляли остановки из пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Оружие. Челябинск, убийство, пистолет
Молодых людей, которые стреляли по остановкам в Сургуте, задержала полиция Фото:

Два молодых человека расстреляли остановки в Сургуте (ХМАО) из пневматического пистолета. Мэр города Андрей Филатов сообщил в telegram-канале, что никто из жителей не пострадал.

«Сразу два остановочных павильона на улице Мира были испорчены вандалами в Сургуте. Как выяснили сотрудники полиции, это два молодых человека, которые праздно катались на машине по городу с пневматическим пистолетом. Из него несколько раз выстрелили по остановочным павильонам. По счастливой случайности никто из горожан не пострадал», — рассказал глава Сургута.

Полиция установила личности вандалов, отследив их по видеокамерам, и задержала их. Молодым людям по 20 лет. Филатов считает, что нарушителям, помимо штрафов, необходимо назначить общественные работы по уборке мусора или мытью остановок, чтобы они научились уважать чужой труд.

Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута задержала подростка, стрелявшего из пистолета по остановке. Семье нарушителя пришлось восстанавливать остановочный комплекс.

След выстрела от пули на остановке в Сургуте
След выстрела от пули на остановке в Сургуте
Фото:
Выстрелы разрушили стекло на остановке в Сургуте
Выстрелы разрушили стекло на остановке в Сургуте
Фото:
Остановки в Сургуте разрушили выстрелами из пневматического пистолета
Остановки в Сургуте разрушили выстрелами из пневматического пистолета
Фото:

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Два молодых человека расстреляли остановки в Сургуте (ХМАО) из пневматического пистолета. Мэр города Андрей Филатов сообщил в telegram-канале, что никто из жителей не пострадал. «Сразу два остановочных павильона на улице Мира были испорчены вандалами в Сургуте. Как выяснили сотрудники полиции, это два молодых человека, которые праздно катались на машине по городу с пневматическим пистолетом. Из него несколько раз выстрелили по остановочным павильонам. По счастливой случайности никто из горожан не пострадал», — рассказал глава Сургута. Полиция установила личности вандалов, отследив их по видеокамерам, и задержала их. Молодым людям по 20 лет. Филатов считает, что нарушителям, помимо штрафов, необходимо назначить общественные работы по уборке мусора или мытью остановок, чтобы они научились уважать чужой труд. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургута задержала подростка, стрелявшего из пистолета по остановке. Семье нарушителя пришлось восстанавливать остановочный комплекс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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