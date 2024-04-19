Модель из Екатеринбурга выступила на показе Louis Vuitton. Фото

19 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Показ состоялся в Шанхае 18 апреля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Шанхае 18 апреля прошел модный показ Louis Vuitton, на котором выступила модель из Екатеринбурга Дарья Золотова. Об этом URA.RU рассказал представитель модельного агентства Linden Staub. «Дарья Золотова приняла участие в шоу Louis Vuitton Pre Fall 2024 в Шанхае. Для нее это третье шоу в рамках эксклюзивного контракта», — сказал собеседник. Девушка начала свою карьеру в Екатеринбурге и работала с «Золотым Яблоком», Around и Your Antihero. Сейчас же Золотова заключила с Louis Vuitton контракт, по которому она может работать только с этим брендом. В Париже представители домов моды отметили профессионализм и вежливость уральской модели. Ранее житель одного из свердловских поселков Даниил Черепахин ушел с работы на заводе и стал моделью Versace. Мужчина. Во время пандемии мужчине предложили работу моделью в Москве, где он и стал участвовать в показах мировых брендов. Фото: представитель модельного агентства Linden Staub Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шанхае 18 апреля прошел модный показ Louis Vuitton, на котором выступила модель из Екатеринбурга Дарья Золотова. Об этом URA.RU рассказал представитель модельного агентства Linden Staub. «Дарья Золотова приняла участие в шоу Louis Vuitton Pre Fall 2024 в Шанхае. Для нее это третье шоу в рамках эксклюзивного контракта», — сказал собеседник. Девушка начала свою карьеру в Екатеринбурге и работала с «Золотым Яблоком», Around и Your Antihero. Сейчас же Золотова заключила с Louis Vuitton контракт, по которому она может работать только с этим брендом. В Париже представители домов моды отметили профессионализм и вежливость уральской модели. Ранее житель одного из свердловских поселков Даниил Черепахин ушел с работы на заводе и стал моделью Versace. Мужчина. Во время пандемии мужчине предложили работу моделью в Москве, где он и стал участвовать в показах мировых брендов.