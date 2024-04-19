Модель из Екатеринбурга выступила на показе Louis Vuitton. Фото

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ekaterinburg Fashion Week (день второй). Екатеринбург, модели, fashion, показ, модный показ, мода, неделя моды
Показ состоялся в Шанхае 18 апреля Фото:

В Шанхае 18 апреля прошел модный показ Louis Vuitton, на котором выступила модель из Екатеринбурга Дарья Золотова. Об этом URA.RU рассказал представитель модельного агентства Linden Staub.

«Дарья Золотова приняла участие в шоу Louis Vuitton Pre Fall 2024 в Шанхае. Для нее это третье шоу в рамках эксклюзивного контракта», — сказал собеседник.

Девушка начала свою карьеру в Екатеринбурге и работала с «Золотым Яблоком», Around и Your Antihero. Сейчас же Золотова заключила с Louis Vuitton контракт, по которому она может работать только с этим брендом. В Париже представители домов моды отметили профессионализм и вежливость уральской модели.

Ранее житель одного из свердловских поселков Даниил Черепахин ушел с работы на заводе и стал моделью Versace. Мужчина. Во время пандемии мужчине предложили работу моделью в Москве, где он и стал участвовать в показах мировых брендов.

Фото:

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В Шанхае 18 апреля прошел модный показ Louis Vuitton, на котором выступила модель из Екатеринбурга Дарья Золотова. Об этом URA.RU рассказал представитель модельного агентства Linden Staub. «Дарья Золотова приняла участие в шоу Louis Vuitton Pre Fall 2024 в Шанхае. Для нее это третье шоу в рамках эксклюзивного контракта», — сказал собеседник. Девушка начала свою карьеру в Екатеринбурге и работала с «Золотым Яблоком», Around и Your Antihero. Сейчас же Золотова заключила с Louis Vuitton контракт, по которому она может работать только с этим брендом. В Париже представители домов моды отметили профессионализм и вежливость уральской модели. Ранее житель одного из свердловских поселков Даниил Черепахин ушел с работы на заводе и стал моделью Versace. Мужчина. Во время пандемии мужчине предложили работу моделью в Москве, где он и стал участвовать в показах мировых брендов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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