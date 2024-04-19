19 апреля 2024

Курьера, доставившего бомбу для экс-полковника СБУ, арестовали

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Избрание меры пресечения Азату Мифтахову. Екатеринбург, арест, замок, суд, мера пресечения, клетка
Курьер, который доставил взрывное устройство для подрыва машины Позорова, арестован Фото:

Курьера, фигуранта дела о подрыве машины экс-полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова арестовали до 12 июня. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«В отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12.06.2024 года», — говорится в сообщении. По версии следствия, мужчина перевез самодельное взрывное устройство, которое после было использовано для подрыва автомобиля Прозорова.

Ранее арестовали украинского агента, подорвавшего машину Позорова. Он полностью признал вину. Следственный комитет РФ потребовал арестовать и второго обвиняемого по делу. В ходе допроса второй фигурант не признал свою вину в подрыве автомобиля.

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Курьера, фигуранта дела о подрыве машины экс-полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова арестовали до 12 июня. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. «В отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12.06.2024 года», — говорится в сообщении. По версии следствия, мужчина перевез самодельное взрывное устройство, которое после было использовано для подрыва автомобиля Прозорова. Ранее арестовали украинского агента, подорвавшего машину Позорова. Он полностью признал вину. Следственный комитет РФ потребовал арестовать и второго обвиняемого по делу. В ходе допроса второй фигурант не признал свою вину в подрыве автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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