Курьера, доставившего бомбу для экс-полковника СБУ, арестовали

19 апреля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Курьер, который доставил взрывное устройство для подрыва машины Позорова, арестован Фото: Илья Московец © URA.RU Курьера, фигуранта дела о подрыве машины экс-полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова арестовали до 12 июня. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. «В отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12.06.2024 года», — говорится в сообщении. По версии следствия, мужчина перевез самодельное взрывное устройство, которое после было использовано для подрыва автомобиля Прозорова. Ранее арестовали украинского агента, подорвавшего машину Позорова. Он полностью признал вину. Следственный комитет РФ потребовал арестовать и второго обвиняемого по делу. В ходе допроса второй фигурант не признал свою вину в подрыве автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курьера, фигуранта дела о подрыве машины экс-полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова арестовали до 12 июня. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. «В отношении обвиняемого Паскаря Ивана Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12.06.2024 года», — говорится в сообщении. По версии следствия, мужчина перевез самодельное взрывное устройство, которое после было использовано для подрыва автомобиля Прозорова. Ранее арестовали украинского агента, подорвавшего машину Позорова. Он полностью признал вину. Следственный комитет РФ потребовал арестовать и второго обвиняемого по делу. В ходе допроса второй фигурант не признал свою вину в подрыве автомобиля.