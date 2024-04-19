Фигурант дела о подрыве авто экс-полковника СБУ отрицает вину

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Второй не признает свою вину на допросе Фото:

Второй подозреваемый по делу о подрыве автомобиля экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова не признал свою вину в ходе допроса. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.

«Второй фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ не признал вину на допросе», — сообщили правоохранители. Слова передает ТАСС.

18 апреля был арестован украинский агент, который подорвал автомобиль Прозорова, передает РАПСИ. Обвиняемый полностью сознался в совершенном преступлении. Суд арестовал обвиняемого до 12 июня. СК также требовало арестовать второго обвиняемого по подрыву машины

Василий Прозоров 12 апреля получил травму ноги в результате взрыва его автомобиля на парковке жилого дома в Москве. Его госпитализировали. Экс-сотрудник украинской спецслужбы назвал взрыв очередной попыткой теракта Киева, передает «Национальная служба новостей». Сотрудники ФСБ России также поймали курьера, который привез в столицу части бомбы. С ее помощью взорвали автомобиль.

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Второй подозреваемый по делу о подрыве автомобиля экс-офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова не признал свою вину в ходе допроса. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. «Второй фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ не признал вину на допросе», — сообщили правоохранители. Слова передает ТАСС. 18 апреля был арестован украинский агент, который подорвал автомобиль Прозорова, передает РАПСИ. Обвиняемый полностью сознался в совершенном преступлении. Суд арестовал обвиняемого до 12 июня. СК также требовало арестовать второго обвиняемого по подрыву машины Василий Прозоров 12 апреля получил травму ноги в результате взрыва его автомобиля на парковке жилого дома в Москве. Его госпитализировали. Экс-сотрудник украинской спецслужбы назвал взрыв очередной попыткой теракта Киева, передает «Национальная служба новостей». Сотрудники ФСБ России также поймали курьера, который привез в столицу части бомбы. С ее помощью взорвали автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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