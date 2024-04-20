В Новосибирске горит кровля многоквартирного дома

Площадь пожара достигла 900 квадратных метра
В Новосибирске горит кровля многоэтажного дома. Площадь пожара достигла 900 квадратных метра. Об этом заявили в МЧС РФ.
«Кровля многоквартирного жилого дома горит на 900 квадратных метрах в Новосибирске», — говорится в telegram-канале ведомства. О пострадавших не сообщается. На месте работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники.
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