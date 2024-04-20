В Новосибирске горит кровля многоквартирного дома

21 апреля 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Площадь пожара достигла 900 квадратных метра Фото: Илья Московец © URA.RU В Новосибирске горит кровля многоэтажного дома. Площадь пожара достигла 900 квадратных метра. Об этом заявили в МЧС РФ. «Кровля многоквартирного жилого дома горит на 900 квадратных метрах в Новосибирске», — говорится в telegram-канале ведомства. О пострадавших не сообщается. На месте работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новосибирске горит кровля многоэтажного дома. Площадь пожара достигла 900 квадратных метра. Об этом заявили в МЧС РФ. «Кровля многоквартирного жилого дома горит на 900 квадратных метрах в Новосибирске», — говорится в telegram-канале ведомства. О пострадавших не сообщается. На месте работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники.