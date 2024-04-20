20 апреля 2024

В Новосибирске горит кровля многоквартирного дома

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Площадь пожара достигла 900 квадратных метра Фото:

В Новосибирске горит кровля многоэтажного дома. Площадь пожара достигла 900 квадратных метра. Об этом заявили в МЧС РФ.

«Кровля многоквартирного жилого дома горит на 900 квадратных метрах в Новосибирске», — говорится в telegram-канале ведомства. О пострадавших не сообщается. На месте работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники.

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В Новосибирске горит кровля многоэтажного дома. Площадь пожара достигла 900 квадратных метра. Об этом заявили в МЧС РФ. «Кровля многоквартирного жилого дома горит на 900 квадратных метрах в Новосибирске», — говорится в telegram-канале ведомства. О пострадавших не сообщается. На месте работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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