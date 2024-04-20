20 апреля 2024
19 апреля 2024

Бастрыкин поставил на контроль наличие лекарств для челябинских детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бургеры, электро зарядки авто. Москва, аптека, лекарство
Больные дети лишились жизненно важного лекарства Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении граждан в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщают в информационном центре СК РФ.

«В СМИ и соцсетях сообщается о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми лекарственными препаратами несовершеннолетних в Магнитогорске. В апреле 2024 года произошел дефицит медикамента», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В информационном центре СК РФ отметили, что перерыв в применении препарата может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении граждан в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщают в информационном центре СК РФ. «В СМИ и соцсетях сообщается о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми лекарственными препаратами несовершеннолетних в Магнитогорске. В апреле 2024 года произошел дефицит медикамента», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В информационном центре СК РФ отметили, что перерыв в применении препарата может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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