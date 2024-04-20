Общество Здоровье Бастрыкин поставил на контроль наличие лекарств для челябинских детей 21 апреля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 + Больные дети лишились жизненно важного лекарства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении граждан в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщают в информационном центре СК РФ. «В СМИ и соцсетях сообщается о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми лекарственными препаратами несовершеннолетних в Магнитогорске. В апреле 2024 года произошел дефицит медикамента», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В информационном центре СК РФ отметили, что перерыв в применении препарата может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении граждан в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщают в информационном центре СК РФ. «В СМИ и соцсетях сообщается о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми лекарственными препаратами несовершеннолетних в Магнитогорске. В апреле 2024 года произошел дефицит медикамента», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В информационном центре СК РФ отметили, что перерыв в применении препарата может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям