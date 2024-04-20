Бастрыкин поставил на контроль наличие лекарств для челябинских детей

Глава Следственного комитета РФ Александр Быстрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении граждан в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщают в информационном центре СК РФ.
«В СМИ и соцсетях сообщается о ненадлежащем обеспечении жизненно необходимыми лекарственными препаратами несовершеннолетних в Магнитогорске. В апреле 2024 года произошел дефицит медикамента», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
В информационном центре СК РФ отметили, что перерыв в применении препарата может негативно сказаться на состоянии здоровья пациентов. Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад.
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