Опубликован полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска

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Челябинск. , автобус
Стартуют садоводческие маршруты Фото:

«Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска.13 сезонных маршрутов внутри Челябинска и четыре внутри Копейска начнут работать 27 апреля.

«Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики. Сезонные автобусы в Челябинске работают до 15 октября, в Копейске до 30 сентября», — сообщили в компании.

  • В Челябинске будут работать 13 садовых маршрутов:
  • 21с. ЧТЗ — ТЭЦ 3
  • 25с. ДК Строителей — СНТ «Ферросад»
  • 37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»
  • 38с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»
  • 55с. Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)
  • 57с. Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)
  • 60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»
  • 65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4»
  • 67с. Областная больница — СНТ «Вишневый»
  • 70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»
  • 84с. ДК Строителей — СНТ «Надежда»
  • 90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»
  • 93с. ЧМК — СНТ «Авиатор 2».
  • В Копейске сезонные автобусы будут ходить по четырем маршрутам:
  • 12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина»
  • 17с. Автовокзал — СНТ «Винзавода»
  • 27с. Автовокзал — СНТ «Дружба»
  • 28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».

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«Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска.13 сезонных маршрутов внутри Челябинска и четыре внутри Копейска начнут работать 27 апреля. «Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики. Сезонные автобусы в Челябинске работают до 15 октября, в Копейске до 30 сентября», — сообщили в компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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