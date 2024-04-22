Опубликован полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска

Стартуют садоводческие маршруты
«Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска.13 сезонных маршрутов внутри Челябинска и четыре внутри Копейска начнут работать 27 апреля.
«Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики. Сезонные автобусы в Челябинске работают до 15 октября, в Копейске до 30 сентября», — сообщили в компании.
- В Челябинске будут работать 13 садовых маршрутов:
- 21с. ЧТЗ — ТЭЦ 3
- 25с. ДК Строителей — СНТ «Ферросад»
- 37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»
- 38с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»
- 55с. Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)
- 57с. Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)
- 60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»
- 65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4»
- 67с. Областная больница — СНТ «Вишневый»
- 70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»
- 84с. ДК Строителей — СНТ «Надежда»
- 90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»
- 93с. ЧМК — СНТ «Авиатор 2».
- В Копейске сезонные автобусы будут ходить по четырем маршрутам:
- 12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина»
- 17с. Автовокзал — СНТ «Винзавода»
- 27с. Автовокзал — СНТ «Дружба»
- 28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща».
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