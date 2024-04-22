Опубликован полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска

22 апреля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Стартуют садоводческие маршруты Фото: Ксения Пашкова © URA.RU «Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска.13 сезонных маршрутов внутри Челябинска и четыре внутри Копейска начнут работать 27 апреля. «Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики. Сезонные автобусы в Челябинске работают до 15 октября, в Копейске до 30 сентября», — сообщили в компании. В Челябинске будут работать 13 садовых маршрутов:

21с. ЧТЗ — ТЭЦ 3

25с. ДК Строителей — СНТ «Ферросад»

37с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»

38с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»

55с. Мамина — ст. Межозерная (по Комарова, Самохина)

57с. Мамина — ст. Межозерная (по Хохрякова, Зальцмана)

60с. СНТ «Надежда» — СНТ «Вишневый»

65с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4»

67с. Областная больница — СНТ «Вишневый»

70с. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»

84с. ДК Строителей — СНТ «Надежда»

90с. Железнодорожный вокзал — СНТ «Кристалл»

93с. ЧМК — СНТ «Авиатор 2».

В Копейске сезонные автобусы будут ходить по четырем маршрутам:

12с. Автовокзал — СНТ «Мичурина»

17с. Автовокзал — СНТ «Винзавода»

27с. Автовокзал — СНТ «Дружба»

28с. Автовокзал — СНТ «Дударевская роща». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Служба организации движения» опубликовала полный список садовых маршрутов Челябинска и Копейска.13 сезонных маршрутов внутри Челябинска и четыре внутри Копейска начнут работать 27 апреля. «Все маршруты работают по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. По всем маршрутам определены перевозчики. Сезонные автобусы в Челябинске работают до 15 октября, в Копейске до 30 сентября», — сообщили в компании.