В пермской школе мать ученика подралась с уборщицей

Уборщицу госпитализировали с сотрясением мозга Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае в Чермозской школе произошла драка между матерью одного из учеников и уборщицей. В результате конфликта сотрудница общеобразовательного учреждения была госпитализирована с сотрясением мозга.

«В минздраве Пермского края рассказали, что пациентка продолжает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Директор Чермозской школы Любовь Новикова сообщила, что пока проводятся проверочные мероприятия, информация о происшествии за стены учебного заведения выноситься не будет», — пишет «КП-Пермь».

Информация о драке в школе Чермоза ранее появилась в социальных сетях. «19 апреля примерно в 16:30 неадекватная мать напала на уборщицу МОУ „Чермозская СОШ имени В. Ершова“. Избитой уборщице потребовалась медпомощь. Бригаду скорой помощи ожидали около 3 часов, так как она были на вызове в Перми. Женщину госпитализировали», — сообщалось в паблике «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи в комментариях под постом утверждали, что конфликт спровоцировала сама сотрудница школы. Она якобы неоднократно толкала ребенка и оскорбляла его, что вывело мать школьника из себя. По факту инцидента полиция проводит проверку.