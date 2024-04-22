Пермского пенсионера осудили за изготовление боеприпасов

22 апреля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Патроны были изъяты и отправлены на уничтожение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае 65-летнего жителя Лысьвенского округа осудили за изготовление патронов для охотничьего ружья. Было установлено, что они пригодны для стрельбы и обладают поражающей способностью. «Пенсионер в один из зимних дней 2020 года в мастерской своего дома, используя инструменты, капсюли, дробь, порох, изготовил и хранил у себя семь патронов для дальнейшего использования в охотничьем ружье. Суд постановил в отношении мужчины обвинительный приговор, признав его виновным в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда. Виновному назначили наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей в доход государства, с рассрочкой выплаты. Гильзы от патронов и дробь, которые были признаны по делу вещественными доказательствами передали в территориальный орган федеральной службы войск национальной гвардии РФ для их уничтожения. Приговор пока не вступил в силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае 65-летнего жителя Лысьвенского округа осудили за изготовление патронов для охотничьего ружья. Было установлено, что они пригодны для стрельбы и обладают поражающей способностью. «Пенсионер в один из зимних дней 2020 года в мастерской своего дома, используя инструменты, капсюли, дробь, порох, изготовил и хранил у себя семь патронов для дальнейшего использования в охотничьем ружье. Суд постановил в отношении мужчины обвинительный приговор, признав его виновным в незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию», — сообщается на сайте Лысьвенского городского суда. Виновному назначили наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей в доход государства, с рассрочкой выплаты. Гильзы от патронов и дробь, которые были признаны по делу вещественными доказательствами передали в территориальный орган федеральной службы войск национальной гвардии РФ для их уничтожения. Приговор пока не вступил в силу.