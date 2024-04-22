Скандальному пермскому экс-депутату не удалось покинуть исправительную колонию

Бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу, осужденному за дебош в баре, не удалось добиться смягчения наказания. Ходатайство Телепнева рассматривалось в Соликамском городском суде.
«Ходатайство Телепнева о замене колонии-поселения принудительными работами рассматривалось 22 апреля в Соликамском суде. Судья Евгений Сергеев прекратил производство по материалу. Причины такого решения не уточняются», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебную картотеку.
В апреле 2022 года Телепнев учинил дебош в пермском баре «Наташа», в результате чего пострадали сотрудник и клиент заведения. В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал экс-депутата виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Спустя год суд смягчил Телепневу наказание, заменив колонию строгого режима на колонию-поселение.
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Бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу, осужденному за дебош в баре, не удалось добиться смягчения наказания. Ходатайство Телепнева рассматривалось в Соликамском городском суде. «Ходатайство Телепнева о замене колонии-поселения принудительными работами рассматривалось 22 апреля в Соликамском суде. Судья Евгений Сергеев прекратил производство по материалу. Причины такого решения не уточняются», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебную картотеку. В апреле 2022 года Телепнев учинил дебош в пермском баре «Наташа», в результате чего пострадали сотрудник и клиент заведения. В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал экс-депутата виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Спустя год суд смягчил Телепневу наказание, заменив колонию строгого режима на колонию-поселение.