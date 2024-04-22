22 апреля 2024

Скандальному пермскому экс-депутату не удалось покинуть исправительную колонию

Пермский экс-депутат Телепнев не смог добиться смягчения наказания в суде
© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, телепнев александр
Александр Телепнев продолжит отбывать наказание в колонии-поселении Фото:

Бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу, осужденному за дебош в баре, не удалось добиться смягчения наказания. Ходатайство Телепнева рассматривалось в Соликамском городском суде.

«Ходатайство Телепнева о замене колонии-поселения принудительными работами рассматривалось 22 апреля в Соликамском суде. Судья Евгений Сергеев прекратил производство по материалу. Причины такого решения не уточняются», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебную картотеку.

В апреле 2022 года Телепнев учинил дебош в пермском баре «Наташа», в результате чего пострадали сотрудник и клиент заведения. В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал экс-депутата виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Спустя год суд смягчил Телепневу наказание, заменив колонию строгого режима на колонию-поселение.

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Бывшему депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу, осужденному за дебош в баре, не удалось добиться смягчения наказания. Ходатайство Телепнева рассматривалось в Соликамском городском суде. «Ходатайство Телепнева о замене колонии-поселения принудительными работами рассматривалось 22 апреля в Соликамском суде. Судья Евгений Сергеев прекратил производство по материалу. Причины такого решения не уточняются», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебную картотеку. В апреле 2022 года Телепнев учинил дебош в пермском баре «Наташа», в результате чего пострадали сотрудник и клиент заведения. В марте 2023 года Ленинский суд Перми признал экс-депутата виновным в хулиганстве и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Спустя год суд смягчил Телепневу наказание, заменив колонию строгого режима на колонию-поселение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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