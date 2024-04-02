Пермский экс-депутат-дебошир Телепнев добивается смягчения наказания

02 апреля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Телепнев сейчас отбывает наказание в колонии общего режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамском суде рассмотрят ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Он требует заменить отбывание наказания в колонии общего режима на принудительные работы. Срок он получил за дебош в баре «Наташа». «Дело о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами Александра Телепнева. Судебное заседание назначено 22 апреля 2024 года», — сказано в картотеке Соликамского суда. Ранее стало известно, что Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре «Наташа», который он устроил, услышав песни DJ Smash. Телепнев пытался оспорить приговор, но кассация оставила его в силе. Тогда он подал ходатайство, чтобы его перевели в колонию-поселение. Суд удовлетворил это требование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Соликамском суде рассмотрят ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Он требует заменить отбывание наказания в колонии общего режима на принудительные работы. Срок он получил за дебош в баре «Наташа». «Дело о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами Александра Телепнева. Судебное заседание назначено 22 апреля 2024 года», — сказано в картотеке Соликамского суда. Ранее стало известно, что Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре «Наташа», который он устроил, услышав песни DJ Smash. Телепнев пытался оспорить приговор, но кассация оставила его в силе. Тогда он подал ходатайство, чтобы его перевели в колонию-поселение. Суд удовлетворил это требование.