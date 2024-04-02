Пермский экс-депутат-дебошир Телепнев добивается смягчения наказания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Телепневым Александром. Пермь, телепнев александр
Телепнев сейчас отбывает наказание в колонии общего режима Фото:

В Соликамском суде рассмотрят ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Он требует заменить отбывание наказания в колонии общего режима на принудительные работы. Срок он получил за дебош в баре «Наташа».

«Дело о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами Александра Телепнева. Судебное заседание назначено 22 апреля 2024 года», — сказано в картотеке Соликамского суда.

Ранее стало известно, что Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре «Наташа», который он устроил, услышав песни DJ Smash. Телепнев пытался оспорить приговор, но кассация оставила его в силе. Тогда он подал ходатайство, чтобы его перевели в колонию-поселение. Суд удовлетворил это требование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамском суде рассмотрят ходатайство бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Он требует заменить отбывание наказания в колонии общего режима на принудительные работы. Срок он получил за дебош в баре «Наташа». «Дело о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами Александра Телепнева. Судебное заседание назначено 22 апреля 2024 года», — сказано в картотеке Соликамского суда. Ранее стало известно, что Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима за дебош в баре «Наташа», который он устроил, услышав песни DJ Smash. Телепнев пытался оспорить приговор, но кассация оставила его в силе. Тогда он подал ходатайство, чтобы его перевели в колонию-поселение. Суд удовлетворил это требование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...