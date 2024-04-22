22 апреля 2024

Пермские бойцы СВО игнорируют выборы в муниципалитетах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Многие военнослужащие находятся в зоне СВО и не торопятся возвращаться Фото:

На праймериз «Единой России» в Пермском крае на фоне предстоящих выборах в 22 муниципалитетах не поступило ни одной заявки от участников СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения партии.

«На сегодня нет ни одной заявки», — отметили в пресс-службе. Срок подачи заявлений на довыборы в заксобрание и гордумы Березников и Соликамска, где праймериз проходит в формате открытого голосования, заканчивается 25 апреля. По остальным территориям, где праймериз проходит в закрытом режиме, он заканчивается 18 мая.

Мэр одного из пермских муниципалитетов рассказал, что жесткой квоты не было. Местные власти поговорили с несколькими бойцами, но они не захотели баллотироваться в депутаты. Ситуация также осложняется тем, что многие военнослужащие находятся на фронте и не спешат возвращаться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На праймериз «Единой России» в Пермском крае на фоне предстоящих выборах в 22 муниципалитетах не поступило ни одной заявки от участников СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения партии. «На сегодня нет ни одной заявки», — отметили в пресс-службе. Срок подачи заявлений на довыборы в заксобрание и гордумы Березников и Соликамска, где праймериз проходит в формате открытого голосования, заканчивается 25 апреля. По остальным территориям, где праймериз проходит в закрытом режиме, он заканчивается 18 мая. Мэр одного из пермских муниципалитетов рассказал, что жесткой квоты не было. Местные власти поговорили с несколькими бойцами, но они не захотели баллотироваться в депутаты. Ситуация также осложняется тем, что многие военнослужащие находятся на фронте и не спешат возвращаться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...