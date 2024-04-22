Пермские бойцы СВО игнорируют выборы в муниципалитетах

23 апреля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Многие военнослужащие находятся в зоне СВО и не торопятся возвращаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На праймериз «Единой России» в Пермском крае на фоне предстоящих выборах в 22 муниципалитетах не поступило ни одной заявки от участников СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения партии. «На сегодня нет ни одной заявки», — отметили в пресс-службе. Срок подачи заявлений на довыборы в заксобрание и гордумы Березников и Соликамска, где праймериз проходит в формате открытого голосования, заканчивается 25 апреля. По остальным территориям, где праймериз проходит в закрытом режиме, он заканчивается 18 мая. Мэр одного из пермских муниципалитетов рассказал, что жесткой квоты не было. Местные власти поговорили с несколькими бойцами, но они не захотели баллотироваться в депутаты. Ситуация также осложняется тем, что многие военнослужащие находятся на фронте и не спешат возвращаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На праймериз «Единой России» в Пермском крае на фоне предстоящих выборах в 22 муниципалитетах не поступило ни одной заявки от участников СВО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе реготделения партии. «На сегодня нет ни одной заявки», — отметили в пресс-службе. Срок подачи заявлений на довыборы в заксобрание и гордумы Березников и Соликамска, где праймериз проходит в формате открытого голосования, заканчивается 25 апреля. По остальным территориям, где праймериз проходит в закрытом режиме, он заканчивается 18 мая. Мэр одного из пермских муниципалитетов рассказал, что жесткой квоты не было. Местные власти поговорили с несколькими бойцами, но они не захотели баллотироваться в депутаты. Ситуация также осложняется тем, что многие военнослужащие находятся на фронте и не спешат возвращаться.