Мэры в пермском крае получили задачу, связанную со спецоперацией

В Пермском крае ищут бойцов СВО, которые хотят стать депутатами

26 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Поручение властей главам территорий нужно выполнить к осени Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Власти Пермского края поставили мэрам муниципалитетов найти участников СВО, которые будут баллотироваться депутатами на осенних выборах в регионе. Об этом URA.RU сообщили в политтусовке края. «Задача стоит необычная: к осенним выборам мэры муниципалитетов должны найти бойцов СВО, которые готовы стать депутатами местных дум. Количество желающих баллотироваться бойцов СВО для каждого муниципалитета не установлено, все зависит от личного желания каждого человека», — рассказали в политэлитах региона. В пресс-службе администрации губернатора пока не комментируют ситуацию, URA.RU направило запрос информации. Источники URA.RU в политтусовке региона отмечают, что поручение непростое. Пермяки активно принимают участие в СВО и получают боевые награды, но при этом они не заявляют политических амбиций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Пермского края поставили мэрам муниципалитетов найти участников СВО, которые будут баллотироваться депутатами на осенних выборах в регионе. Об этом URA.RU сообщили в политтусовке края. «Задача стоит необычная: к осенним выборам мэры муниципалитетов должны найти бойцов СВО, которые готовы стать депутатами местных дум. Количество желающих баллотироваться бойцов СВО для каждого муниципалитета не установлено, все зависит от личного желания каждого человека», — рассказали в политэлитах региона. В пресс-службе администрации губернатора пока не комментируют ситуацию, URA.RU направило запрос информации. Источники URA.RU в политтусовке региона отмечают, что поручение непростое. Пермяки активно принимают участие в СВО и получают боевые награды, но при этом они не заявляют политических амбиций.