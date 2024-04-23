Бывшая компания Хотина в ХМАО отсудила нефтяные скважины у партнеров

23 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Нефтяная компания «Каюм нефть» отстояла в суде скважины на Западно-Каюмовском месторождении в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяная компания «Каюм нефть» в ХМАО, которая принадлежала экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, отсудила у партнеров скважины на Западно-Каюмовском месторождении. На имущество предприятия претендовали компании «Западно-Лавояжский» и «Ай-Курусский», также имеющие отношение к активам осужденного олигарха. «Признать право собственности АО „Каюм Нефть“ на объекты недвижимости: разведочную (добывающую), эксплуатационные (водозаборные) скважины, расположенные на Западно-Каюмовском лицензионном участке в Кондинском районе ХМАО. Исковые требования ООО „Ай-Курусский“ и ООО „Западно-Лавояжский“ оставить без удовлетворения», — указано в решениях Арбитражного суда ХМАО на официальном сайте. Предприятия через потребовали признать свое право пользоваться этими скважинами и допустить к ним работников и транспорт. «Каюм нефть» подала встречный иск о признании собственности на имущество. Суд выяснил, что«Ай-Курусский» и «Западно-Лавояжский» зарегистрировали права собственности на скважины в период банкротства «Каюм нефти», когда передавать имущество было нельзя. Все три нефтяных компании прежде входили в холдинг «Русь-Ойл» Хотина. Олигарх получил срок за растрату в особо крупном размере, а часть его активов за долги передана Росимуществу РФ. Агентство направило запрос в компанию «Каюм нефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании Хотина «Каюм Нефть» и «Юкатекс Югра» из ХМАО судятся за скважины на пять миллиардов рублей. Они расположены на Западно-Каюмовском месторождении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нефтяная компания «Каюм нефть» в ХМАО, которая принадлежала экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, отсудила у партнеров скважины на Западно-Каюмовском месторождении. На имущество предприятия претендовали компании «Западно-Лавояжский» и «Ай-Курусский», также имеющие отношение к активам осужденного олигарха. «Признать право собственности АО „Каюм Нефть“ на объекты недвижимости: разведочную (добывающую), эксплуатационные (водозаборные) скважины, расположенные на Западно-Каюмовском лицензионном участке в Кондинском районе ХМАО. Исковые требования ООО „Ай-Курусский“ и ООО „Западно-Лавояжский“ оставить без удовлетворения», — указано в решениях Арбитражного суда ХМАО на официальном сайте. Предприятия через потребовали признать свое право пользоваться этими скважинами и допустить к ним работников и транспорт. «Каюм нефть» подала встречный иск о признании собственности на имущество. Суд выяснил, что«Ай-Курусский» и «Западно-Лавояжский» зарегистрировали права собственности на скважины в период банкротства «Каюм нефти», когда передавать имущество было нельзя. Все три нефтяных компании прежде входили в холдинг «Русь-Ойл» Хотина. Олигарх получил срок за растрату в особо крупном размере, а часть его активов за долги передана Росимуществу РФ. Агентство направило запрос в компанию «Каюм нефть». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании Хотина «Каюм Нефть» и «Юкатекс Югра» из ХМАО судятся за скважины на пять миллиардов рублей. Они расположены на Западно-Каюмовском месторождении.