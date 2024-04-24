«Ренхап»: КНДР отправила экономическую делегацию в Иран

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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
КНДР укрепляет связи с Ираном Фото:

КНДР укрепляет экономические связи с Ираном, направив высокопоставленную делегацию в Тегеран. Это стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.

«Делегация по внешнеэкономическим связям <…> отправилась из Пхеньяна самолетом 23 апреля для посещения Ирана», — говорится в сообщении агентства. Команду дипломатов возглавил министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

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КНДР укрепляет экономические связи с Ираном, направив высокопоставленную делегацию в Тегеран. Это стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Северной Кореи. «Делегация по внешнеэкономическим связям <…> отправилась из Пхеньяна самолетом 23 апреля для посещения Ирана», — говорится в сообщении агентства. Команду дипломатов возглавил министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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