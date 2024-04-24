«Ренхап»: КНДР отправила экономическую делегацию в Иран

КНДР укрепляет связи с Ираном
КНДР укрепляет экономические связи с Ираном, направив высокопоставленную делегацию в Тегеран. Это стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Северной Кореи.
«Делегация по внешнеэкономическим связям <…> отправилась из Пхеньяна самолетом 23 апреля для посещения Ирана», — говорится в сообщении агентства. Команду дипломатов возглавил министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.
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