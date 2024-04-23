23 апреля 2024

Бастрыкину доложат о расследовании наездов на детей самокатами в Магнитогорске

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам наезда на детей Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за получения травм двумя детьми после наездов электросамокатами в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетних в результате двух инцидентов с электросамокатами в Магнитогорске Челябинской области. И.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР уточнили, что речь идет о двух инцидентах, которые произошли в апреле. Детям потребовалась медпомощь, при этом один из водителей электросамоката с места происшествия скрылся. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее стало известно, что с подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом за введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов в Челябинске выступает 61% горожан.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за получения травм двумя детьми после наездов электросамокатами в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетних в результате двух инцидентов с электросамокатами в Магнитогорске Челябинской области. И.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении ведомства. В СКР уточнили, что речь идет о двух инцидентах, которые произошли в апреле. Детям потребовалась медпомощь, при этом один из водителей электросамоката с места происшествия скрылся. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее стало известно, что с подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом за введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов в Челябинске выступает 61% горожан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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