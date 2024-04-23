Бастрыкину доложат о расследовании наездов на детей самокатами в Магнитогорске

24 апреля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по фактам наезда на детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за получения травм двумя детьми после наездов электросамокатами в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетних в результате двух инцидентов с электросамокатами в Магнитогорске Челябинской области. И.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении ведомства. В СКР уточнили, что речь идет о двух инцидентах, которые произошли в апреле. Детям потребовалась медпомощь, при этом один из водителей электросамоката с места происшествия скрылся. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее стало известно, что с подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом за введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов в Челябинске выступает 61% горожан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за получения травм двумя детьми после наездов электросамокатами в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования малолетних в результате двух инцидентов с электросамокатами в Магнитогорске Челябинской области. И.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову поручено возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении ведомства. В СКР уточнили, что речь идет о двух инцидентах, которые произошли в апреле. Детям потребовалась медпомощь, при этом один из водителей электросамоката с места происшествия скрылся. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее стало известно, что с подростка, который на электросамокате наехал на пенсионерку в Челябинске, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом за введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов в Челябинске выступает 61% горожан.