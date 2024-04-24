Сербскому добровольцу СВО Йокичу оформляют временное убежище в России

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Сербский доброволец Александр Йокич участвовал в освобождении Мариуполя, заявил Александр Хинштейн Фото:
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Добровольцу из Сербии Александру Йокичу, которому грозит депортация и тюремное заключение на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Сербу Йокичу сейчас оформляют временное убежище», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство.

Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях на угледарском направлении, в результате чего получил ранение. Боец был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя», сообщил Хинштейн. По его словам, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что доброволец подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.

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Добровольцу из Сербии Александру Йокичу, которому грозит депортация и тюремное заключение на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Сербу Йокичу сейчас оформляют временное убежище», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство. Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях на угледарском направлении, в результате чего получил ранение. Боец был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя», сообщил Хинштейн. По его словам, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что доброволец подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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