Сербскому добровольцу СВО Йокичу оформляют временное убежище в России

24 апреля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Сербский доброволец Александр Йокич участвовал в освобождении Мариуполя, заявил Александр Хинштейн Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцу из Сербии Александру Йокичу, которому грозит депортация и тюремное заключение на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Сербу Йокичу сейчас оформляют временное убежище», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство. Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях на угледарском направлении, в результате чего получил ранение. Боец был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя», сообщил Хинштейн. По его словам, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что доброволец подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Добровольцу из Сербии Александру Йокичу, которому грозит депортация и тюремное заключение на родине за наемничество, оформляют временное убежище в России. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Сербу Йокичу сейчас оформляют временное убежище», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что глава ДНР Денис Пушилин направит ходатайство к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ветерану российское гражданство. Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях на угледарском направлении, в результате чего получил ранение. Боец был награжден Георгиевским крестом IV и III степени, а также медалью «За освобождение Мариуполя», сообщил Хинштейн. По его словам, Йокичу четырежды отказывали в предоставлении гражданства России из-за того, что доброволец подписывал контракты с ДНР, а не с Минобороны РФ.