Мэр Сургута Филатов раскрыл будущее своей команды после отставки

Мэр Сургута допустил, что заберет с собой ближний круг подчиненных
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Глава Сургута Андрей Филатов допустил, что заберет команду на новое место работы Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов допустил, что после отставки заберет на новое место работы ближний круг подчиненных из мэрии. Заявление он сделал во время интервью с журналистом URA.RU.

«Конечно, такая вероятность [забрать команду] есть. Если будет куда брать, то будем предлагать. Это жизнь — что-то заканчивается, а что-то начинается», — поделился Филатов.

Причем Филатов не собирается уезжать из Сургута и после того, когда перестанет быть мэром. Он по-прежнему не раскрывает, какое продолжение карьеры он для себя выбрал, но источники URA.RU говорят, что речь идет о какой-то крупной бизнес-структуре в ХМАО. Пиарщик Филатова Роман Клим, возглавлявший депкоммуникаций администрации Сургута, уходит в отставку в один день с начальником.

Ранен URA.RU публиковало интервью с уходящим в отставку главой Сургута. В нем он подвел итоги своей работы на посту мэра и заявил, что не планирует покидать город.

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Глава Сургута Андрей Филатов допустил, что после отставки заберет на новое место работы ближний круг подчиненных из мэрии. Заявление он сделал во время интервью с журналистом URA.RU. «Конечно, такая вероятность [забрать команду] есть. Если будет куда брать, то будем предлагать. Это жизнь — что-то заканчивается, а что-то начинается», — поделился Филатов. Причем Филатов не собирается уезжать из Сургута и после того, когда перестанет быть мэром. Он по-прежнему не раскрывает, какое продолжение карьеры он для себя выбрал, но источники URA.RU говорят, что речь идет о какой-то крупной бизнес-структуре в ХМАО. Пиарщик Филатова Роман Клим, возглавлявший депкоммуникаций администрации Сургута, уходит в отставку в один день с начальником. Ранен URA.RU публиковало интервью с уходящим в отставку главой Сургута. В нем он подвел итоги своей работы на посту мэра и заявил, что не планирует покидать город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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