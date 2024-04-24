Мэр Сургута Филатов раскрыл будущее своей команды после отставки

Мэр Сургута допустил, что заберет с собой ближний круг подчиненных

Глава Сургута Андрей Филатов допустил, что заберет команду на новое место работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов допустил, что после отставки заберет на новое место работы ближний круг подчиненных из мэрии. Заявление он сделал во время интервью с журналистом URA.RU.

«Конечно, такая вероятность [забрать команду] есть. Если будет куда брать, то будем предлагать. Это жизнь — что-то заканчивается, а что-то начинается», — поделился Филатов.

Причем Филатов не собирается уезжать из Сургута и после того, когда перестанет быть мэром. Он по-прежнему не раскрывает, какое продолжение карьеры он для себя выбрал, но источники URA.RU говорят, что речь идет о какой-то крупной бизнес-структуре в ХМАО. Пиарщик Филатова Роман Клим, возглавлявший депкоммуникаций администрации Сургута, уходит в отставку в один день с начальником.

Ранен URA.RU публиковало интервью с уходящим в отставку главой Сургута. В нем он подвел итоги своей работы на посту мэра и заявил, что не планирует покидать город.