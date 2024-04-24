В Челябинске подвели итоги юбилейного «Студенческого ТЭФИ»

25 апреля 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Победителям вручили статуэтки «Орфея» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор области Алексей Текслер принял участие в церемонии награждения победителей десятого Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ — 2024», которая состоялась в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Я хотел бы поблагодарить „Академию Российского телевидения“ за то, что доверили нам провести десятую церемонию. Мы готовы на ежегодной основе это делать, если это будет принято самой Академией. Для нас это почетно, у нас очень творческие студенты», — подчеркнул Текслер. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что студенты увлекаются телевизионным творчеством. По его словам, «нейросети нас не заменят». В конкурсе было много различных номинаций. Отмечается, что первое место в номинации «Интернет-проект» заняли студенты Южно-Уральского государственного университета с проектом «Это твой выбор». Также награду «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения» получили член попечительского совета, ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин и общественный деятель, учредитель Фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. В Челябинске с 22 по 25 апреля состоялся Всероссийский телевизионный конкурс Студенческий ТЭФИ. Помимо самого конкурса, на мероприятии проходили мастер-классы, квизы и батлы на тему журналистики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор области Алексей Текслер принял участие в церемонии награждения победителей десятого Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ — 2024», которая состоялась в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Я хотел бы поблагодарить „Академию Российского телевидения“ за то, что доверили нам провести десятую церемонию. Мы готовы на ежегодной основе это делать, если это будет принято самой Академией. Для нас это почетно, у нас очень творческие студенты», — подчеркнул Текслер. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что студенты увлекаются телевизионным творчеством. По его словам, «нейросети нас не заменят». В конкурсе было много различных номинаций. Отмечается, что первое место в номинации «Интернет-проект» заняли студенты Южно-Уральского государственного университета с проектом «Это твой выбор». Также награду «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения» получили член попечительского совета, ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин и общественный деятель, учредитель Фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. В Челябинске с 22 по 25 апреля состоялся Всероссийский телевизионный конкурс Студенческий ТЭФИ. Помимо самого конкурса, на мероприятии проходили мастер-классы, квизы и батлы на тему журналистики.