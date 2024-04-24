Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) поддержал проект строительства искусственных гнезд для сов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, выделенный грант позволил орнитологу Георгию Кравченко собрать 30 совятников.
«В рамках конкурса „Эко-Проектор“ ЧМК поддержал инициативу экоактивиста Георгия Кравченко по строительству искусственных гнезд для сов. Благодаря гранту орнитолог-любитель собрал для пернатых 30 совятников», — отметили в офисе комбината.
Птичий дом весит 15 кг. Конструкция служит гнездом для выведения птенцов на протяжении нескольких лет. Это возможно, поскольку крыша гнездовых ящиков имеет гидроизоляцию.
«Совы не умеют строить собственные гнезда и ищут подходящие места в дуплах больших деревьев. В омоложенных и вторичных лесах таких почти не найти. Искусственные гнезда позволят увеличить популяцию сов по всему региону. Часть ящиков уже установлена в ближайших лесах Челябинска. Есть шанс на заселение даже в этом гнездовом сезоне», — отметил Кравченко.
Конкурс ЧМК проводит при поддержке общественной эко-организации «Зеленый город». Инициатива направлена на реализацию экологически значимых проектов жителями региона. За все время проведения челябинцы реализовали 167 экологических проектов. Прием заявок продлится до 25 мая.
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Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) поддержал проект строительства искусственных гнезд для сов. Как сообщили в пресс-службе предприятия, выделенный грант позволил орнитологу Георгию Кравченко собрать 30 совятников. «В рамках конкурса „Эко-Проектор“ ЧМК поддержал инициативу экоактивиста Георгия Кравченко по строительству искусственных гнезд для сов. Благодаря гранту орнитолог-любитель собрал для пернатых 30 совятников», — отметили в офисе комбината. Птичий дом весит 15 кг. Конструкция служит гнездом для выведения птенцов на протяжении нескольких лет. Это возможно, поскольку крыша гнездовых ящиков имеет гидроизоляцию. «Совы не умеют строить собственные гнезда и ищут подходящие места в дуплах больших деревьев. В омоложенных и вторичных лесах таких почти не найти. Искусственные гнезда позволят увеличить популяцию сов по всему региону. Часть ящиков уже установлена в ближайших лесах Челябинска. Есть шанс на заселение даже в этом гнездовом сезоне», — отметил Кравченко. Конкурс ЧМК проводит при поддержке общественной эко-организации «Зеленый город». Инициатива направлена на реализацию экологически значимых проектов жителями региона. За все время проведения челябинцы реализовали 167 экологических проектов. Прием заявок продлится до 25 мая.