В Кремле пообещали защитить интересы РФ при конфискации ее активов

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что активы россиян за рубежом будут защищены Фото:
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Россия защитит свою конфискованные активы, конкретные меры будут озвучены позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы будем принимать такие ответные, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам. Мы будем защищать наши интересы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС есть план по использованию замороженных активов РФ. По его словам, таким образом Европа сможет получать до трех миллиардов евро.

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Россия защитит свою конфискованные активы, конкретные меры будут озвучены позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы будем принимать такие ответные, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам. Мы будем защищать наши интересы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС есть план по использованию замороженных активов РФ. По его словам, таким образом Европа сможет получать до трех миллиардов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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