В Кремле пообещали защитить интересы РФ при конфискации ее активов

Дмитрий Песков заявил, что активы россиян за рубежом будут защищены
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия защитит свою конфискованные активы, конкретные меры будут озвучены позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы будем принимать такие ответные, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам. Мы будем защищать наши интересы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС есть план по использованию замороженных активов РФ. По его словам, таким образом Европа сможет получать до трех миллиардов евро.
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