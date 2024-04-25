В Кремле пообещали защитить интересы РФ при конфискации ее активов

25 апреля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что активы россиян за рубежом будут защищены Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия защитит свою конфискованные активы, конкретные меры будут озвучены позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы будем принимать такие ответные, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам. Мы будем защищать наши интересы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС есть план по использованию замороженных активов РФ. По его словам, таким образом Европа сможет получать до трех миллиардов евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия защитит свою конфискованные активы, конкретные меры будут озвучены позднее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы будем принимать такие ответные, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам. Мы будем защищать наши интересы», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС есть план по использованию замороженных активов РФ. По его словам, таким образом Европа сможет получать до трех миллиардов евро.