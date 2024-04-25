Челябинская ФСБ разгромила группировку, помогавшую мигрантам с гражданством

Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали участников группировки, которые помогали мигрантам незаконно оставаться на территории РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

«Сотрудники пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции. По данному факту возбужденно уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там рассказали, что группировка продавала мигрантам фиктивные трудовые договоры, оформленные на номинальные лица и компании. После все документы отправлялись в правоохранительные органы. По итогу, после всех процедур мигранты продлевали свое пребывание в России. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лиц