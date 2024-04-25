Челябинская ФСБ разгромила группировку, помогавшую мигрантам с гражданством

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали участников группировки, которые помогали мигрантам незаконно оставаться на территории РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

«Сотрудники пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции. По данному факту возбужденно уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там рассказали, что группировка продавала мигрантам фиктивные трудовые договоры, оформленные на номинальные лица и компании. После все документы отправлялись в правоохранительные органы. По итогу, после всех процедур мигранты продлевали свое пребывание в России. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лиц

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали участников группировки, которые помогали мигрантам незаконно оставаться на территории РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. «Сотрудники пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции. По данному факту возбужденно уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там рассказали, что группировка продавала мигрантам фиктивные трудовые договоры, оформленные на номинальные лица и компании. После все документы отправлялись в правоохранительные органы. По итогу, после всех процедур мигранты продлевали свое пребывание в России. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия по закреплению доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лиц
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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