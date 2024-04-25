Тоннель под Трансибом в Перми закроют на ремонт

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В новом тоннеле под Транссибирской магистралью возле Перми-2 прокопали первое сквозное отверстие. Пермь, ремонт, тоннель, строительство
В новом тоннеле проложат асфальт Фото:

В Перми с 4 мая изменится схема проезда по тоннелю над Трансибом на ул. Локомотивной. Проезд по направлению из центра в сторону ДКЖ с 4 мая закроют для ремонта коммуникаций. Транспортный поток перенаправят по новому тоннелю, который обустроили в рамках прокладки улицы Строителей, сообщается на сайте правительства Пермского края.

«В Перми с 4 мая будет перекрыт один из двух тоннелей в створе улицы Локомотивной для переустройства коммуникаций. Взамен в створе улицы Углеуральской будет открыт в техническом режиме один из двух новых тоннелей, сооруженных в рамках возведения ул. Строителей», — говорится в сообщении.

В новом тоннеле к этому времени сделают временные двухполосные дороги, положат асфальт. В краевом минтрансе поясняют, что ограничение будет действовать до середины осени. Коммуникации в старом тоннеле проложены глубоко под землей.

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В Перми с 4 мая изменится схема проезда по тоннелю над Трансибом на ул. Локомотивной. Проезд по направлению из центра в сторону ДКЖ с 4 мая закроют для ремонта коммуникаций. Транспортный поток перенаправят по новому тоннелю, который обустроили в рамках прокладки улицы Строителей, сообщается на сайте правительства Пермского края. «В Перми с 4 мая будет перекрыт один из двух тоннелей в створе улицы Локомотивной для переустройства коммуникаций. Взамен в створе улицы Углеуральской будет открыт в техническом режиме один из двух новых тоннелей, сооруженных в рамках возведения ул. Строителей», — говорится в сообщении. В новом тоннеле к этому времени сделают временные двухполосные дороги, положат асфальт. В краевом минтрансе поясняют, что ограничение будет действовать до середины осени. Коммуникации в старом тоннеле проложены глубоко под землей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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