Тоннель под Трансибом в Перми закроют на ремонт

25 апреля 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

В новом тоннеле проложат асфальт Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми с 4 мая изменится схема проезда по тоннелю над Трансибом на ул. Локомотивной. Проезд по направлению из центра в сторону ДКЖ с 4 мая закроют для ремонта коммуникаций. Транспортный поток перенаправят по новому тоннелю, который обустроили в рамках прокладки улицы Строителей, сообщается на сайте правительства Пермского края. «В Перми с 4 мая будет перекрыт один из двух тоннелей в створе улицы Локомотивной для переустройства коммуникаций. Взамен в створе улицы Углеуральской будет открыт в техническом режиме один из двух новых тоннелей, сооруженных в рамках возведения ул. Строителей», — говорится в сообщении. В новом тоннеле к этому времени сделают временные двухполосные дороги, положат асфальт. В краевом минтрансе поясняют, что ограничение будет действовать до середины осени. Коммуникации в старом тоннеле проложены глубоко под землей. Сайт правительства Пермского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 4 мая изменится схема проезда по тоннелю над Трансибом на ул. Локомотивной. Проезд по направлению из центра в сторону ДКЖ с 4 мая закроют для ремонта коммуникаций. Транспортный поток перенаправят по новому тоннелю, который обустроили в рамках прокладки улицы Строителей, сообщается на сайте правительства Пермского края. «В Перми с 4 мая будет перекрыт один из двух тоннелей в створе улицы Локомотивной для переустройства коммуникаций. Взамен в створе улицы Углеуральской будет открыт в техническом режиме один из двух новых тоннелей, сооруженных в рамках возведения ул. Строителей», — говорится в сообщении. В новом тоннеле к этому времени сделают временные двухполосные дороги, положат асфальт. В краевом минтрансе поясняют, что ограничение будет действовать до середины осени. Коммуникации в старом тоннеле проложены глубоко под землей.