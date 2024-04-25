Маск: заявления США об Украине оторваны от реальности

25 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Илон Маск сообщил, что заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Заявления администрации США о ситуации в Украине не соответствуют реальности. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал Маск в соцсети X. По его словам, Белый дом не может четко определить, в чем заключается победа Киева в текущем конфликте. Ранее Маск заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Он также упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления администрации США о ситуации в Украине не соответствуют реальности. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал Маск в соцсети X. По его словам, Белый дом не может четко определить, в чем заключается победа Киева в текущем конфликте. Ранее Маск заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Он также упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине.