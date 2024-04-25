Маск: заявления США об Украине оторваны от реальности

Илон Маск сообщил, что заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел
Заявления администрации США о ситуации в Украине не соответствуют реальности. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал Маск в соцсети X. По его словам, Белый дом не может четко определить, в чем заключается победа Киева в текущем конфликте.
Ранее Маск заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Он также упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине.
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