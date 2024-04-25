Маск: заявления США об Украине оторваны от реальности

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Илон Маск сообщил, что заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел Фото:

Заявления администрации США о ситуации в Украине не соответствуют реальности. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал Маск в соцсети X. По его словам, Белый дом не может четко определить, в чем заключается победа Киева в текущем конфликте.

Ранее Маск заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Он также упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине.

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Заявления администрации США о ситуации в Украине не соответствуют реальности. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Нет никакого пересечения между тем, что с политической точки зрения приемлемо говорить, и тем, чего действительно можно достигнуть», — написал Маск в соцсети X. По его словам, Белый дом не может четко определить, в чем заключается победа Киева в текущем конфликте. Ранее Маск заявил, что поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Он также упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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