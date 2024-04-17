Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

18 апреля 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил, что предсказывал поражение Украины в конфликте с РФ Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. Так он ответил на пост одного из пользователей соцсети Х, который опубликовал скриншот со статьями издания Politico, относящимися к разным этапам конфликта на Украине. «Это [поражение Украины] было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — прокомментировал пост пользователя Маск. В опубликованных в соцсети сообщениях пользователя указаны заголовки статей издания Politico «Украина побеждает — и меняется» и «Украина движется к поражению». Пользователь прокомментировал заголовки подписью «Как все начиналось и как все обстоит сейчас». Ранее Илон Маск упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине. Он отметил, что Штаты не предлагают ясные варианты для завершения конфликта. Также предприниматель возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине. Он отметил, что из-за отсутствия прогресса умерло много людей за последний год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. Так он ответил на пост одного из пользователей соцсети Х, который опубликовал скриншот со статьями издания Politico, относящимися к разным этапам конфликта на Украине. «Это [поражение Украины] было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — прокомментировал пост пользователя Маск. В опубликованных в соцсети сообщениях пользователя указаны заголовки статей издания Politico «Украина побеждает — и меняется» и «Украина движется к поражению». Пользователь прокомментировал заголовки подписью «Как все начиналось и как все обстоит сейчас». Ранее Илон Маск упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине. Он отметил, что Штаты не предлагают ясные варианты для завершения конфликта. Также предприниматель возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине. Он отметил, что из-за отсутствия прогресса умерло много людей за последний год.