17 апреля 2024

Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илон Маск заявил, что предсказывал поражение Украины в конфликте с РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. Так он ответил на пост одного из пользователей соцсети Х, который опубликовал скриншот со статьями издания Politico, относящимися к разным этапам конфликта на Украине.

«Это [поражение Украины] было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — прокомментировал пост пользователя Маск. В опубликованных в соцсети сообщениях пользователя указаны заголовки статей издания Politico «Украина побеждает — и меняется» и «Украина движется к поражению». Пользователь прокомментировал заголовки подписью «Как все начиналось и как все обстоит сейчас».

Ранее Илон Маск упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине. Он отметил, что Штаты не предлагают ясные варианты для завершения конфликта. Также предприниматель возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине. Он отметил, что из-за отсутствия прогресса умерло много людей за последний год.

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Поражение Украины в конфликте с РФ было легко предсказуемым. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. Так он ответил на пост одного из пользователей соцсети Х, который опубликовал скриншот со статьями издания Politico, относящимися к разным этапам конфликта на Украине. «Это [поражение Украины] было легко предсказать. На самом деле, я это предсказал», — прокомментировал пост пользователя Маск. В опубликованных в соцсети сообщениях пользователя указаны заголовки статей издания Politico «Украина побеждает — и меняется» и «Украина движется к поражению». Пользователь прокомментировал заголовки подписью «Как все начиналось и как все обстоит сейчас». Ранее Илон Маск упрекнул США в поддержке идеи «вечной войны» на Украине. Он отметил, что Штаты не предлагают ясные варианты для завершения конфликта. Также предприниматель возмутился жесткими методами проведения мобилизации на Украине. Он отметил, что из-за отсутствия прогресса умерло много людей за последний год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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