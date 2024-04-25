Путин поставил задачу увеличить число промышленных роботов в РФ

Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости повышения производительности труда и модернизации промышленности. По его словам, к 2030 году РФ должна увеличить число промышленных роботов.
«На основе широкой автоматизации уже была поставлена задача к 2030 году по числу промышленных роботов. Например, Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».
Путин выразил уверенность в достижении поставленных целей и подчеркнул, что страна будет последовательно двигаться к улучшению позиций в мировой промышленности. «Будем двигаться. Постепенно сможем сделать больше — замечательно», — добавил президент, подчеркивая возможность превышения первоначальных планов.
Глава государства также выразил восхищение уровнем модернизации российских предприятий и энтузиазмом их сотрудников. Он отметил, что обновление производственной базы способствует повышению конкурентоспособности компаний и улучшению условий труда.
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