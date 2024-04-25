В Пермский край пришла большая вода

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Паводок, Деревня Воронина. Ишимский район. Тюмень, половодье, паводок, колея, наводнение, потоп, разлив
В Прикамье в зоне паводка находятся приусадебные участки и мосты Фото:

В Прикамье от паводка пострадали приусадебные участки, затопило два низководных моста. Об этом рассказала начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Пермскому краю Наталья Макарова.

«В крае началось половодье, затоплено семь приусадебных участков в Александровске, два моста в Кунгурском округе и 31 приусадебный участок в Чусовом. Жилые дома не пострадали от наводнения», — сообщила Макарова в интервью телеканалу «Рифей-Пермь».

В главном управлении МЧС по Пермскому краю представили три варианта развития паводковой ситуации. Согласно наихудшему сценарию, водой будут затоплены десятки приусадебных участков, а также автодороги и низководные мосты.

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В Прикамье от паводка пострадали приусадебные участки, затопило два низководных моста. Об этом рассказала начальник отделения прогнозирования чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Пермскому краю Наталья Макарова. «В крае началось половодье, затоплено семь приусадебных участков в Александровске, два моста в Кунгурском округе и 31 приусадебный участок в Чусовом. Жилые дома не пострадали от наводнения», — сообщила Макарова в интервью телеканалу «Рифей-Пермь». В главном управлении МЧС по Пермскому краю представили три варианта развития паводковой ситуации. Согласно наихудшему сценарию, водой будут затоплены десятки приусадебных участков, а также автодороги и низководные мосты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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