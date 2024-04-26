26 апреля 2024

Екатеринбуржцы назвали топ дел на майские праздники, на них они готовы потратить 22 тысяч

Екатеринбуржцы отправятся на дачу, путешествовать и будут лежать на диване
© Служба новостей «URA.RU»
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Многие горожане собираются жарить и есть шашлыки
Многие горожане собираются жарить и есть шашлыки Фото:

В майские праздники екатеринбуржцы готовы потратить на отдых около 22 тысяч рублей. В планах горожан – отправиться на дачу, путешествовать по России, отдыхать на природе, лежать на диване и готовить шашлыки. Такими данными с URA.RU поделились аналитики «Авито».

«Почти половина (48%) собирается проводить их на даче. Встречи на природе с родными и близкими за шашлыком — уже традиционный план на майские праздники. Причем чем старше респонденты, тем чаще они давали такой ответ. Среди опрошенных 18-24 лет на дачу собираются только 31%, а из опрошенных 65+ — 48%. 38% ответили, что останутся в городе,», — пояснили в пресс-службе.

Около 5% проведут выходные в доме отдыха или гостинице за городом, а 13% — отправятся в путешествие по России, при этом 15% респондентов планируют лежать на диване и смотреть сериалы все праздники.

В топе планов также находятся прогулки, занятия спортом и поездка на шашлыки. В последнем случае закупились мясом и едой половина опрошенных екатеринбуржцев. Женщины предпочли провести время культурно – в театре, музее, на выставке или концерте, мужчины намерены заняться ремонтом. 

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В майские праздники екатеринбуржцы готовы потратить на отдых около 22 тысяч рублей. В планах горожан – отправиться на дачу, путешествовать по России, отдыхать на природе, лежать на диване и готовить шашлыки. Такими данными с URA.RU поделились аналитики «Авито». «Почти половина (48%) собирается проводить их на даче. Встречи на природе с родными и близкими за шашлыком — уже традиционный план на майские праздники. Причем чем старше респонденты, тем чаще они давали такой ответ. Среди опрошенных 18-24 лет на дачу собираются только 31%, а из опрошенных 65+ — 48%. 38% ответили, что останутся в городе,», — пояснили в пресс-службе. Около 5% проведут выходные в доме отдыха или гостинице за городом, а 13% — отправятся в путешествие по России, при этом 15% респондентов планируют лежать на диване и смотреть сериалы все праздники. В топе планов также находятся прогулки, занятия спортом и поездка на шашлыки. В последнем случае закупились мясом и едой половина опрошенных екатеринбуржцев. Женщины предпочли провести время культурно – в театре, музее, на выставке или концерте, мужчины намерены заняться ремонтом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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