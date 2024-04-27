Хоккеисты «Металлурга» сходили в баню с Кубком Гагарина. Фото

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Кубок Гагарина. Из архива. Челябинск., кубок гагарина
Хоккеисты взяли Кубок Гагарина с собой в баню Фото:

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Егор Коробкин и Илья Набоков взяли с собой в баню Кубок Гагарина. Фото совместного отдыха опубликовали в официальном telegram-канале КХЛ.

«После хорошо проделанной работы — хороший отдых. Егор Коробкин и Илья Набоков сходили в баньку с Кубком Гагарина», — сообщает telegram-канал КХЛ.

По традиции, каждому из игроков предоставляется время для того, чтобы побыть с кубком. Кто-то увозит его к себе в родной город, чтобы показать родителям и фанатам, кто-то засыпает и просыпается с ним в объятиях.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. В финальной серии был побежден ярославский «Локомотив». До этого команда побеждала в главном кубке страны по хоккею в 2014 и 2016 годах.

Хоккеисты отдыхают в компании Кубка Гагарина
Хоккеисты отдыхают в компании Кубка Гагарина
Фото:

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Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Егор Коробкин и Илья Набоков взяли с собой в баню Кубок Гагарина. Фото совместного отдыха опубликовали в официальном telegram-канале КХЛ. «После хорошо проделанной работы — хороший отдых. Егор Коробкин и Илья Набоков сходили в баньку с Кубком Гагарина», — сообщает telegram-канал КХЛ. По традиции, каждому из игроков предоставляется время для того, чтобы побыть с кубком. Кто-то увозит его к себе в родной город, чтобы показать родителям и фанатам, кто-то засыпает и просыпается с ним в объятиях. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. В финальной серии был побежден ярославский «Локомотив». До этого команда побеждала в главном кубке страны по хоккею в 2014 и 2016 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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