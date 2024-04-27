Хоккеисты «Металлурга» сходили в баню с Кубком Гагарина. Фото

27 апреля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Хоккеисты взяли Кубок Гагарина с собой в баню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Егор Коробкин и Илья Набоков взяли с собой в баню Кубок Гагарина. Фото совместного отдыха опубликовали в официальном telegram-канале КХЛ. «После хорошо проделанной работы — хороший отдых. Егор Коробкин и Илья Набоков сходили в баньку с Кубком Гагарина», — сообщает telegram-канал КХЛ. По традиции, каждому из игроков предоставляется время для того, чтобы побыть с кубком. Кто-то увозит его к себе в родной город, чтобы показать родителям и фанатам, кто-то засыпает и просыпается с ним в объятиях. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. В финальной серии был побежден ярославский «Локомотив». До этого команда побеждала в главном кубке страны по хоккею в 2014 и 2016 годах. Хоккеисты отдыхают в компании Кубка Гагарина Фото: официальный telegram-канал Континентальной хоккейной лиги Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Егор Коробкин и Илья Набоков взяли с собой в баню Кубок Гагарина. Фото совместного отдыха опубликовали в официальном telegram-канале КХЛ. «После хорошо проделанной работы — хороший отдых. Егор Коробкин и Илья Набоков сходили в баньку с Кубком Гагарина», — сообщает telegram-канал КХЛ. По традиции, каждому из игроков предоставляется время для того, чтобы побыть с кубком. Кто-то увозит его к себе в родной город, чтобы показать родителям и фанатам, кто-то засыпает и просыпается с ним в объятиях. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. В финальной серии был побежден ярославский «Локомотив». До этого команда побеждала в главном кубке страны по хоккею в 2014 и 2016 годах.