Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Егор Коробкин и Илья Набоков взяли с собой в баню Кубок Гагарина. Фото совместного отдыха опубликовали в официальном telegram-канале КХЛ.
«После хорошо проделанной работы — хороший отдых. Егор Коробкин и Илья Набоков сходили в баньку с Кубком Гагарина», — сообщает telegram-канал КХЛ.
По традиции, каждому из игроков предоставляется время для того, чтобы побыть с кубком. Кто-то увозит его к себе в родной город, чтобы показать родителям и фанатам, кто-то засыпает и просыпается с ним в объятиях.
«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. В финальной серии был побежден ярославский «Локомотив». До этого команда побеждала в главном кубке страны по хоккею в 2014 и 2016 годах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!