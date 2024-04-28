Курган и Пермь попали в число регионов с высоким риском возникновения пожаров

28 апреля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

В регионах высокий риск возникновения лесных пожаров Фото: Илья Московец © URA.RU Курганская область и Пермский край вошли в число регионов, в которых высок риск возникновения лесных пожаров в мае 2024 года. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России и ФБУ «Авиалесоохрана». «В течение мая жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров. В Приволжском федеральном округе: в южной части Пермского края. В Уральском федеральном округе: на всей территории Курганской области», — сообщили в telegram-канале «Авиалесоохраны». В Рослесхозе заявляли, что Курганская область не готова к сезону лесных пожаров. Также в этот список попали Хабаровский край, Мурманская и Еврейская автономная области, Республики Марий Эл и Алтай. Полностью к лесопожарному сезону в России готовы 66 регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область и Пермский край вошли в число регионов, в которых высок риск возникновения лесных пожаров в мае 2024 года. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России и ФБУ «Авиалесоохрана». «В течение мая жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров. В Приволжском федеральном округе: в южной части Пермского края. В Уральском федеральном округе: на всей территории Курганской области», — сообщили в telegram-канале «Авиалесоохраны». В Рослесхозе заявляли, что Курганская область не готова к сезону лесных пожаров. Также в этот список попали Хабаровский край, Мурманская и Еврейская автономная области, Республики Марий Эл и Алтай. Полностью к лесопожарному сезону в России готовы 66 регионов.