Курган и Пермь попали в число регионов с высоким риском возникновения пожаров

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Плотина на реке Чусовой. Свердловская область, Дегтярск, лес, последствия пожара
В регионах высокий риск возникновения лесных пожаров Фото:

Курганская область и Пермский край вошли в число регионов, в которых высок риск возникновения лесных пожаров в мае 2024 года. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России и ФБУ «Авиалесоохрана».

«В течение мая жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров. В Приволжском федеральном округе: в южной части Пермского края. В Уральском федеральном округе: на всей территории Курганской области», — сообщили в telegram-канале «Авиалесоохраны».

В Рослесхозе заявляли, что Курганская область не готова к сезону лесных пожаров. Также в этот список попали Хабаровский край, Мурманская и Еврейская автономная области, Республики Марий Эл и Алтай. Полностью к лесопожарному сезону в России готовы 66 регионов.

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Курганская область и Пермский край вошли в число регионов, в которых высок риск возникновения лесных пожаров в мае 2024 года. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России и ФБУ «Авиалесоохрана». «В течение мая жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров. В Приволжском федеральном округе: в южной части Пермского края. В Уральском федеральном округе: на всей территории Курганской области», — сообщили в telegram-канале «Авиалесоохраны». В Рослесхозе заявляли, что Курганская область не готова к сезону лесных пожаров. Также в этот список попали Хабаровский край, Мурманская и Еврейская автономная области, Республики Марий Эл и Алтай. Полностью к лесопожарному сезону в России готовы 66 регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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