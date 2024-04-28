Курган и Пермь попали в число регионов с высоким риском возникновения пожаров

Курганская область и Пермский край вошли в число регионов, в которых высок риск возникновения лесных пожаров в мае 2024 года. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России и ФБУ «Авиалесоохрана».
«В течение мая жаркая и сухая погода будет создавать повышенные риски возникновения и распространения лесных пожаров. В Приволжском федеральном округе: в южной части Пермского края. В Уральском федеральном округе: на всей территории Курганской области», — сообщили в telegram-канале «Авиалесоохраны».
В Рослесхозе заявляли, что Курганская область не готова к сезону лесных пожаров. Также в этот список попали Хабаровский край, Мурманская и Еврейская автономная области, Республики Марий Эл и Алтай. Полностью к лесопожарному сезону в России готовы 66 регионов.
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