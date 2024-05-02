Генсек НАТО потребовал собрать за пять лет 100 млрд долларов на помощь Украине

02 мая 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенбрг заявил, что деньги будут поступать в специальный фонд, который рассчитан на пять лет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От генсека НАТО Йенса Столтенберга поступило предложение к странам альянса собрать за пять лет 100 миллиардов долларов для поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Сейчас НАТО хочет „закачать“ новые 100 миллиардов долларов в конфликт на Украине. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам», — заявил Петер Сийярто в видеобращении в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Он уточнил, что для этих целей будет создан специальный фонд. НАТО собирает растянуть конфликт на пять лет, отметил Сийярто. По его словам, что это несет большие риски для Европы. Венгрия намерена остаться «в стороне от этого безумия», заявил глава МИД. Ранее США согласовали новый пакет военной помощи. Его сумма — 61 миллиард долларов, однако треть из нее пойдет на восстановление американских арсеналов. Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо отметил, что новые поставки могут и не дойти до Украины. При этом за счет собственных налогоплательщиков и перепродажи оружия американские предприятия ВПК увеличивают свои доходы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

От генсека НАТО Йенса Столтенберга поступило предложение к странам альянса собрать за пять лет 100 миллиардов долларов для поддержки Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. «Сейчас НАТО хочет „закачать“ новые 100 миллиардов долларов в конфликт на Украине. Соответствующее предложение генерального секретаря НАТО во вторник поступило на первое чтение к странам-членам», — заявил Петер Сийярто в видеобращении в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Он уточнил, что для этих целей будет создан специальный фонд. НАТО собирает растянуть конфликт на пять лет, отметил Сийярто. По его словам, что это несет большие риски для Европы. Венгрия намерена остаться «в стороне от этого безумия», заявил глава МИД. Ранее США согласовали новый пакет военной помощи. Его сумма — 61 миллиард долларов, однако треть из нее пойдет на восстановление американских арсеналов. Бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО полковник Жак Бо отметил, что новые поставки могут и не дойти до Украины. При этом за счет собственных налогоплательщиков и перепродажи оружия американские предприятия ВПК увеличивают свои доходы, передает RT.