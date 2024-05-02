Власти перенесли пасхальный праздник в Челябинске

«Пасхальные перезвоны» в Челябинске пройдут на новой площадке

02 мая 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

В Челябинске пройдет пасхальный квест, где можно будет стать звонарем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске 5 мая Пасха пройдет в горсаду имени Пушкина. В прошлом году мероприятие «Пасхальные перезвоны» проходило в Арт-сквере, сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры. «Изменится площадка празднования мероприятия „Пасхальные перезвоны“. Оно состоится в Городском саду имени Пушкина. На празднике выступят 13 звонарей из разных храмов Челябинской области.», — сообщили в пресс-службе. В Пасху для челябинцев приготовили интерактивные развлечения. Среди них мастер-классы, фотозона с арт-объектами в виде больших расписных яиц и пасхальный квест, где участники смогут стать звонарями и позвонить в колокола. На мероприятии также выступят челябинские артисты и лауреаты конкурса «Пасхальное настроение. Празднование начнется в 12:00 и продлится до 15:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 5 мая Пасха пройдет в горсаду имени Пушкина. В прошлом году мероприятие «Пасхальные перезвоны» проходило в Арт-сквере, сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры. «Изменится площадка празднования мероприятия „Пасхальные перезвоны“. Оно состоится в Городском саду имени Пушкина. На празднике выступят 13 звонарей из разных храмов Челябинской области.», — сообщили в пресс-службе. В Пасху для челябинцев приготовили интерактивные развлечения. Среди них мастер-классы, фотозона с арт-объектами в виде больших расписных яиц и пасхальный квест, где участники смогут стать звонарями и позвонить в колокола. На мероприятии также выступят челябинские артисты и лауреаты конкурса «Пасхальное настроение. Празднование начнется в 12:00 и продлится до 15:00.