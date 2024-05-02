Власти перенесли пасхальный праздник в Челябинске

«Пасхальные перезвоны» в Челябинске пройдут на новой площадке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, рождество, пасха, колокольня, крещение, звонница, храм, православие, деревенский храм, юго камский, колокола храма
В Челябинске пройдет пасхальный квест, где можно будет стать звонарем Фото:

В Челябинске 5 мая Пасха пройдет в горсаду имени Пушкина. В прошлом году мероприятие «Пасхальные перезвоны» проходило в Арт-сквере, сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры.

«Изменится площадка празднования мероприятия „Пасхальные перезвоны“. Оно состоится в Городском саду имени Пушкина. На празднике выступят 13 звонарей из разных храмов Челябинской области.», — сообщили в пресс-службе.

В Пасху для челябинцев приготовили интерактивные развлечения. Среди них мастер-классы, фотозона с арт-объектами в виде больших расписных яиц и пасхальный квест, где участники смогут стать звонарями и позвонить в колокола. На мероприятии также выступят челябинские артисты и лауреаты конкурса «Пасхальное настроение. Празднование начнется в 12:00 и продлится до 15:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 5 мая Пасха пройдет в горсаду имени Пушкина. В прошлом году мероприятие «Пасхальные перезвоны» проходило в Арт-сквере, сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры. «Изменится площадка празднования мероприятия „Пасхальные перезвоны“. Оно состоится в Городском саду имени Пушкина. На празднике выступят 13 звонарей из разных храмов Челябинской области.», — сообщили в пресс-службе. В Пасху для челябинцев приготовили интерактивные развлечения. Среди них мастер-классы, фотозона с арт-объектами в виде больших расписных яиц и пасхальный квест, где участники смогут стать звонарями и позвонить в колокола. На мероприятии также выступят челябинские артисты и лауреаты конкурса «Пасхальное настроение. Празднование начнется в 12:00 и продлится до 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...