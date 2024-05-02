В Екатеринбурге продают здание кинотеатра «Заря»

Здание отремонтировали в рамках капитального ремонта, а позже решили продать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центр индустриального наследия Эльмаша, неожиданно покинувший кинотеатр «Заря» в Екатеринбурге, переедет в кино-культурный центр «Премьер Зал Омега». Здание недалеко от метро «Уралмаш», которое принадлежит «Премьер Залу», продадут. Об это URA.RU рассказал директор сети кинотеатров Владимир Петелин.

«Продажа осуществлена в связи с пересмотром стратегии развития сети кинотеатров и фокусированием на других направлениях, в том числе развитии собственных кинотеатров в ТРЦ, как культурных пространств», — пояснил Петелин. Пространство «Заря» будет развиваться в онлайн-формате.

На сайте проекта появятся архив материалов и фотографий, проект о дрейфах по Эльмашу, онлайн-квест и аудиогид для самостоятельных прогулок по району. «Текущая выставка, располагавшаяся в помещениях кинотеатра „Заря“, готовится к выпуску в цифровом формате, чтобы больше людей могло узнать об Эльмаше, ведь это и было одной из главных задач создания проекта», — пояснили представители «Премьер Зала».

Информация о закрытии Центра наследия Эльмаша появилась 30 апреля: команду попросили покинуть помещение. В рамках проекта создавались информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю района и культурный центр. В 2022 году центр получил грант от благотворительного фонда имени Потанина.