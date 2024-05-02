Боец, пострадавший от гранатомета в зоне СВО, удивил врача из ХМАО

Спикер думы Нижневартовска Сатинов похвалил мужество раненого бойца СВО
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Алексей Сатинов во время гуманитарной миссии отметил мужество раненого бойца СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главврач Нижневартовской окружной клинической больницы и спикер думы города Алексей Сатинов во время гуманитарной миссии отметил мужество бойца СВО, раненого гранатометом. Рассказ медика опубликовали в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса.

«Очень интересный случай — мы перевязывали мужчину с очень серьезным ранением от гранатомета. Ранение спины, нижних конечностей, обширные дефекты. У него не дрогнул ни один мускул!» — рассказал Сатинов в публикации. Врача удивило, что несмотря на то, что у военнослужащего шестеро детей дома, тот решил добровольно участвовать в спецоперации и, более того, жаждет вернуться в строй после ранения.

Также медик отметил мужество молодых бойцов, которые ежедневно проявляют отвагу наравне с опытными военнослужащими старшего поколения. «Это то поколение, на которое действительно можно положиться. Они будут защищать нас, когда мы уже будем в возрасте, на пенсии. Россия может на них положиться», — добавил Сатинов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. По словам врача, работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки.

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Главврач Нижневартовской окружной клинической больницы и спикер думы города Алексей Сатинов во время гуманитарной миссии отметил мужество бойца СВО, раненого гранатометом. Рассказ медика опубликовали в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса. «Очень интересный случай — мы перевязывали мужчину с очень серьезным ранением от гранатомета. Ранение спины, нижних конечностей, обширные дефекты. У него не дрогнул ни один мускул!» — рассказал Сатинов в публикации. Врача удивило, что несмотря на то, что у военнослужащего шестеро детей дома, тот решил добровольно участвовать в спецоперации и, более того, жаждет вернуться в строй после ранения. Также медик отметил мужество молодых бойцов, которые ежедневно проявляют отвагу наравне с опытными военнослужащими старшего поколения. «Это то поколение, на которое действительно можно положиться. Они будут защищать нас, когда мы уже будем в возрасте, на пенсии. Россия может на них положиться», — добавил Сатинов. Ранее URA.RU сообщало о том, что спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. По словам врача, работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки.
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