Боец, пострадавший от гранатомета в зоне СВО, удивил врача из ХМАО

Главврач Нижневартовской окружной клинической больницы и спикер думы города Алексей Сатинов во время гуманитарной миссии отметил мужество бойца СВО, раненого гранатометом. Рассказ медика опубликовали в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса.
«Очень интересный случай — мы перевязывали мужчину с очень серьезным ранением от гранатомета. Ранение спины, нижних конечностей, обширные дефекты. У него не дрогнул ни один мускул!» — рассказал Сатинов в публикации. Врача удивило, что несмотря на то, что у военнослужащего шестеро детей дома, тот решил добровольно участвовать в спецоперации и, более того, жаждет вернуться в строй после ранения.
Также медик отметил мужество молодых бойцов, которые ежедневно проявляют отвагу наравне с опытными военнослужащими старшего поколения. «Это то поколение, на которое действительно можно положиться. Они будут защищать нас, когда мы уже будем в возрасте, на пенсии. Россия может на них положиться», — добавил Сатинов.
Ранее URA.RU сообщало о том, что спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. По словам врача, работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки.
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