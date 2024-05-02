Боец, пострадавший от гранатомета в зоне СВО, удивил врача из ХМАО

Спикер думы Нижневартовска Сатинов похвалил мужество раненого бойца СВО

02 мая 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Алексей Сатинов во время гуманитарной миссии отметил мужество раненого бойца СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главврач Нижневартовской окружной клинической больницы и спикер думы города Алексей Сатинов во время гуманитарной миссии отметил мужество бойца СВО, раненого гранатометом. Рассказ медика опубликовали в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса. «Очень интересный случай — мы перевязывали мужчину с очень серьезным ранением от гранатомета. Ранение спины, нижних конечностей, обширные дефекты. У него не дрогнул ни один мускул!» — рассказал Сатинов в публикации. Врача удивило, что несмотря на то, что у военнослужащего шестеро детей дома, тот решил добровольно участвовать в спецоперации и, более того, жаждет вернуться в строй после ранения. Также медик отметил мужество молодых бойцов, которые ежедневно проявляют отвагу наравне с опытными военнослужащими старшего поколения. «Это то поколение, на которое действительно можно положиться. Они будут защищать нас, когда мы уже будем в возрасте, на пенсии. Россия может на них положиться», — добавил Сатинов. Ранее URA.RU сообщало о том, что спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. По словам врача, работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главврач Нижневартовской окружной клинической больницы и спикер думы города Алексей Сатинов во время гуманитарной миссии отметил мужество бойца СВО, раненого гранатометом. Рассказ медика опубликовали в telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса. «Очень интересный случай — мы перевязывали мужчину с очень серьезным ранением от гранатомета. Ранение спины, нижних конечностей, обширные дефекты. У него не дрогнул ни один мускул!» — рассказал Сатинов в публикации. Врача удивило, что несмотря на то, что у военнослужащего шестеро детей дома, тот решил добровольно участвовать в спецоперации и, более того, жаждет вернуться в строй после ранения. Также медик отметил мужество молодых бойцов, которые ежедневно проявляют отвагу наравне с опытными военнослужащими старшего поколения. «Это то поколение, на которое действительно можно положиться. Они будут защищать нас, когда мы уже будем в возрасте, на пенсии. Россия может на них положиться», — добавил Сатинов. Ранее URA.RU сообщало о том, что спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. По словам врача, работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки.