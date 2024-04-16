Спикер думы из ХМАО две недели отработал хирургом в госпитале Ростова

16 апреля 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов вспомнил навыки хирурга, оперируя бойцов СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU Спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. В разговоре с корреспондентом URA.RU он поделился, что работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки. «Мы должны были ехать в Луганскую область, но планы поменялись и нас направили сначала в Крым, где мы чуть не попали под обстрел беспилотников, а затем в ростовский госпиталь. В Ростове работал в отделении неотложной хирургии, в кабинете перевязки. Снова окунулся в родную хирургию — руки-то помнят!» — рассказал агентству Сатинов. Спикер думы отметил, что решение ехать с гуманитарной миссией было обдуманным: госпиталь в Ростове загружен и всегда нужны врачи. По его словам, в отделении хирургии было много пациентов — участников СВО с различными ранениями. «Ребята наши держатся мужественно, у них позитивный настрой. Говорят, что любят свою страну, после лечения готовы встать в строй и снова воевать за Россию», — подчеркнул Сатинов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре реализуется проект «Доброслужащий». В его рамках чиновники и депутаты отправляются на Донбасс с гуманитарной миссией и проводят свои отпуска в качестве добровольцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. В разговоре с корреспондентом URA.RU он поделился, что работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки. «Мы должны были ехать в Луганскую область, но планы поменялись и нас направили сначала в Крым, где мы чуть не попали под обстрел беспилотников, а затем в ростовский госпиталь. В Ростове работал в отделении неотложной хирургии, в кабинете перевязки. Снова окунулся в родную хирургию — руки-то помнят!» — рассказал агентству Сатинов. Спикер думы отметил, что решение ехать с гуманитарной миссией было обдуманным: госпиталь в Ростове загружен и всегда нужны врачи. По его словам, в отделении хирургии было много пациентов — участников СВО с различными ранениями. «Ребята наши держатся мужественно, у них позитивный настрой. Говорят, что любят свою страну, после лечения готовы встать в строй и снова воевать за Россию», — подчеркнул Сатинов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре реализуется проект «Доброслужащий». В его рамках чиновники и депутаты отправляются на Донбасс с гуманитарной миссией и проводят свои отпуска в качестве добровольцев.