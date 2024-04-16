Спикер думы из ХМАО две недели отработал хирургом в госпитале Ростова

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, хирургические инструменты, медики
Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов вспомнил навыки хирурга, оперируя бойцов СВО Фото:

Спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. В разговоре с корреспондентом URA.RU он поделился, что работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки.

«Мы должны были ехать в Луганскую область, но планы поменялись и нас направили сначала в Крым, где мы чуть не попали под обстрел беспилотников, а затем в ростовский госпиталь. В Ростове работал в отделении неотложной хирургии, в кабинете перевязки. Снова окунулся в родную хирургию — руки-то помнят!» — рассказал агентству Сатинов.

Спикер думы отметил, что решение ехать с гуманитарной миссией было обдуманным: госпиталь в Ростове загружен и всегда нужны врачи. По его словам, в отделении хирургии было много пациентов — участников СВО с различными ранениями. «Ребята наши держатся мужественно, у них позитивный настрой. Говорят, что любят свою страну, после лечения готовы встать в строй и снова воевать за Россию», — подчеркнул Сатинов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре реализуется проект «Доброслужащий». В его рамках чиновники и депутаты отправляются на Донбасс с гуманитарной миссией и проводят свои отпуска в качестве добровольцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер думы Нижневартовска и главврач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов две недели работал в госпитале Ростова-на-Дону, куда отправился с гуманитарной миссией. В разговоре с корреспондентом URA.RU он поделился, что работа с ранеными бойцами заставила его вспомнить хирургические навыки. «Мы должны были ехать в Луганскую область, но планы поменялись и нас направили сначала в Крым, где мы чуть не попали под обстрел беспилотников, а затем в ростовский госпиталь. В Ростове работал в отделении неотложной хирургии, в кабинете перевязки. Снова окунулся в родную хирургию — руки-то помнят!» — рассказал агентству Сатинов. Спикер думы отметил, что решение ехать с гуманитарной миссией было обдуманным: госпиталь в Ростове загружен и всегда нужны врачи. По его словам, в отделении хирургии было много пациентов — участников СВО с различными ранениями. «Ребята наши держатся мужественно, у них позитивный настрой. Говорят, что любят свою страну, после лечения готовы встать в строй и снова воевать за Россию», — подчеркнул Сатинов. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре реализуется проект «Доброслужащий». В его рамках чиновники и депутаты отправляются на Донбасс с гуманитарной миссией и проводят свои отпуска в качестве добровольцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...