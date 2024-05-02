Пермяки бросились скупать товары с пасхальной тематикой

03 мая 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Пермяки активно покупают декор для украшения интерьера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Перми стали активно готовиться к Пасхе, которая пройдет 5 мая. По сравнению с прошлым годом, спрос на праздничные товары вырос в два раза, рассказали в пресс-службе «Авито». «В Перми продажи пасхального декора на Авито год к году выросли в два раза. Также на 74% увеличились продажи пасхальных свечей в виде яиц и кроликов», — сказано в сообщении. Уточняется, что пермяки покупают фигурки зайцев, вязанных куриц ручной работы, готовые пасхальные композиции для украшения интерьера. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в преддверии Пасхи снизились цены на куриные яйца, а рестораны и кафе предлагают куличи с начинкой из салата оливье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми стали активно готовиться к Пасхе, которая пройдет 5 мая. По сравнению с прошлым годом, спрос на праздничные товары вырос в два раза, рассказали в пресс-службе «Авито». «В Перми продажи пасхального декора на Авито год к году выросли в два раза. Также на 74% увеличились продажи пасхальных свечей в виде яиц и кроликов», — сказано в сообщении. Уточняется, что пермяки покупают фигурки зайцев, вязанных куриц ручной работы, готовые пасхальные композиции для украшения интерьера. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в преддверии Пасхи снизились цены на куриные яйца, а рестораны и кафе предлагают куличи с начинкой из салата оливье.