Пермяки бросились скупать товары с пасхальной тематикой

Жители Перми стали активно готовиться к Пасхе, которая пройдет 5 мая. По сравнению с прошлым годом, спрос на праздничные товары вырос в два раза, рассказали в пресс-службе «Авито».
«В Перми продажи пасхального декора на Авито год к году выросли в два раза. Также на 74% увеличились продажи пасхальных свечей в виде яиц и кроликов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пермяки покупают фигурки зайцев, вязанных куриц ручной работы, готовые пасхальные композиции для украшения интерьера. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в преддверии Пасхи снизились цены на куриные яйца, а рестораны и кафе предлагают куличи с начинкой из салата оливье.
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Жители Перми стали активно готовиться к Пасхе, которая пройдет 5 мая. По сравнению с прошлым годом, спрос на праздничные товары вырос в два раза, рассказали в пресс-службе «Авито». «В Перми продажи пасхального декора на Авито год к году выросли в два раза. Также на 74% увеличились продажи пасхальных свечей в виде яиц и кроликов», — сказано в сообщении. Уточняется, что пермяки покупают фигурки зайцев, вязанных куриц ручной работы, готовые пасхальные композиции для украшения интерьера. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в преддверии Пасхи снизились цены на куриные яйца, а рестораны и кафе предлагают куличи с начинкой из салата оливье.