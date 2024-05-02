02 мая 2024

Пермяки бросились скупать товары с пасхальной тематикой

© Служба новостей «URA.RU»
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Христианский праздник Пасха. Сургут, пасха, куличи
Пермяки активно покупают декор для украшения интерьера Фото:

Жители Перми стали активно готовиться к Пасхе, которая пройдет 5 мая. По сравнению с прошлым годом, спрос на праздничные товары вырос в два раза, рассказали в пресс-службе «Авито».

«В Перми продажи пасхального декора на Авито год к году выросли в два раза. Также на 74% увеличились продажи пасхальных свечей в виде яиц и кроликов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пермяки покупают фигурки зайцев, вязанных куриц ручной работы, готовые пасхальные композиции для украшения интерьера. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в преддверии Пасхи снизились цены на куриные яйца, а рестораны и кафе предлагают куличи с начинкой из салата оливье.

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Жители Перми стали активно готовиться к Пасхе, которая пройдет 5 мая. По сравнению с прошлым годом, спрос на праздничные товары вырос в два раза, рассказали в пресс-службе «Авито». «В Перми продажи пасхального декора на Авито год к году выросли в два раза. Также на 74% увеличились продажи пасхальных свечей в виде яиц и кроликов», — сказано в сообщении. Уточняется, что пермяки покупают фигурки зайцев, вязанных куриц ручной работы, готовые пасхальные композиции для украшения интерьера. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в преддверии Пасхи снизились цены на куриные яйца, а рестораны и кафе предлагают куличи с начинкой из салата оливье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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