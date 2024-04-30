В Перми подешевели яйца в преддверии Пасхи

Самые дешевые яйца первой категории продают за 97 рублей за 15 штук Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми с января по март 2024 года, по данным Росстата, цены на куриные яйца снизились на 8,5%. В среднем стоимость опустилась до 127,44 рубля за десяток. В преддверии праздника Пасха URA.RU проверило цены в пермских магазинах и узнало, где выгоднее всего покупать яйца.

Первая категория

Яйца первой категории выгоднее брать в упаковке из 15 штук в магазине «Магнит». Там они стоят 96,99 рубля. Стоимость десятка в «Ленте» и «Пятерочке» начинается от 109,99 рубля. По такой же цене можно купить яйца в «Монетке», там их продают поштучно за 10,99 рубля.

Вторая категория

Самые выгодные яйца второй категории оказались в супермаркете «Пятерочка», где их продают поштучно по 9,49 рубля. Если смотреть цены за десяток, то упаковку дешевле всего приобрести в «Ленте» и «Магните» за 99,99 рубля.

Отборные

Самые дешевые яйца отборной категории представлены в супермаркете «Магнит». За десяток просят 115,99 рубля. На четыре рубля дороже яйца в «Пятерочке» — 119,99 рубля. Самая дорогие оказались в «Перекрестке» и «Ленте» — за 122,99 и 129,99 рубля соответственно.

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