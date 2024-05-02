02 мая 2024

Власти вводят запрет на движение транспорта и парковку в центре Перми

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Центральные улицы Перми перекроют 4 и 7 мая Фото:

В Перми временно ограничат движение транспорта в центре города. Это делается для проведения репетиций Парада Победы. Отрабатывать прохождение войск будут 4 и 7 мая.

«4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту (от улицы Монастырской до улицы Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева)», — сообщается на сайте мэрии. Кроме этого, с 4 по 9 мая на центральных будет запрещена парковка. На Октябрьской площади этот запрет продлится до 00:00 11 мая.

Парад Победы пройдет в Перми 9 мая. Главной точкой станет Октябрьская площадь.

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В Перми временно ограничат движение транспорта в центре города. Это делается для проведения репетиций Парада Победы. Отрабатывать прохождение войск будут 4 и 7 мая. «4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту (от улицы Монастырской до улицы Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева)», — сообщается на сайте мэрии. Кроме этого, с 4 по 9 мая на центральных будет запрещена парковка. На Октябрьской площади этот запрет продлится до 00:00 11 мая. Парад Победы пройдет в Перми 9 мая. Главной точкой станет Октябрьская площадь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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