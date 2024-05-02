Власти вводят запрет на движение транспорта и парковку в центре Перми

03 мая 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Центральные улицы Перми перекроют 4 и 7 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми временно ограничат движение транспорта в центре города. Это делается для проведения репетиций Парада Победы. Отрабатывать прохождение войск будут 4 и 7 мая. «4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту (от улицы Монастырской до улицы Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева)», — сообщается на сайте мэрии. Кроме этого, с 4 по 9 мая на центральных будет запрещена парковка. На Октябрьской площади этот запрет продлится до 00:00 11 мая. Парад Победы пройдет в Перми 9 мая. Главной точкой станет Октябрьская площадь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми временно ограничат движение транспорта в центре города. Это делается для проведения репетиций Парада Победы. Отрабатывать прохождение войск будут 4 и 7 мая. «4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00 вводится запрет на движение по Комсомольскому проспекту (от улицы Монастырской до улицы Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от улицы Газеты Звезда до улицы Куйбышева)», — сообщается на сайте мэрии. Кроме этого, с 4 по 9 мая на центральных будет запрещена парковка. На Октябрьской площади этот запрет продлится до 00:00 11 мая. Парад Победы пройдет в Перми 9 мая. Главной точкой станет Октябрьская площадь.