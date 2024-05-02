У ректора Пермского института культуры выросла зарплата

03 мая 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Людмила Дробышева-Разумовская получала по 258 тысяч в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский институт культуры (ПГИК) раскрыл среднемесячные зарплаты руководства. В 2023 году зарплата ректора Людмилы Дробышевой-Разумовской составила 258 400 рублей. Это больше, чем годом ранее на 13 200 рублей. «Среднемесячная заработная плата ректора Пермского государственного института культуры (ПГИК) Людмилы Дробышевой-Разумовской составила в 2023 году 258,4 тысяч руб. Это на 13,2 тысяч руб. больше показателя 2022 года», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о зарплатах руководителе ПНИПУ и ПГНИУ. Исполняющий обязанности ректора классического университета Игорь Германов в 2023 году в среднем получал 367 100 рублей в месяц, зарплата бывшего и. о. ректора Политеха Анатолия Ташкинова была 820 900 рублей. Новый ректор вуза Антон Петроченков, до назначения занимавший должность проректора, получал в среднем 896 800 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский институт культуры (ПГИК) раскрыл среднемесячные зарплаты руководства. В 2023 году зарплата ректора Людмилы Дробышевой-Разумовской составила 258 400 рублей. Это больше, чем годом ранее на 13 200 рублей. «Среднемесячная заработная плата ректора Пермского государственного института культуры (ПГИК) Людмилы Дробышевой-Разумовской составила в 2023 году 258,4 тысяч руб. Это на 13,2 тысяч руб. больше показателя 2022 года», — пишет «Коммерсант Прикамье». Ранее URA.RU сообщало о зарплатах руководителе ПНИПУ и ПГНИУ. Исполняющий обязанности ректора классического университета Игорь Германов в 2023 году в среднем получал 367 100 рублей в месяц, зарплата бывшего и. о. ректора Политеха Анатолия Ташкинова была 820 900 рублей. Новый ректор вуза Антон Петроченков, до назначения занимавший должность проректора, получал в среднем 896 800 рублей.