Единоросс внес разлад на выборах в гордуму Челябинска

06 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинской ЕР придется подыскивать альтернативного кандидата еще в одном районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Действующий депутат от Калининского района Челябинска Александр Спицын вместо участия в выборах гордумы по одномандатному округу попросил включить его в партийный список «Единой России». Об этом 6 мая сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «Спицын планировался в качестве кандидата по одному из четырех одномандатных округов, благо он действующий депутат городской думы. Однако на праймериз он зарегистрировался как „списочник“. Теперь срочно приходится подыскивать ему замену, ведь прием документов на праймериз заканчивается 8 мая», — утверждает инсайдер. В региональном отделении ЕР воздержались от комментариев. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий депутат от Калининского района Челябинска Александр Спицын вместо участия в выборах гордумы по одномандатному округу попросил включить его в партийный список «Единой России». Об этом 6 мая сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «Спицын планировался в качестве кандидата по одному из четырех одномандатных округов, благо он действующий депутат городской думы. Однако на праймериз он зарегистрировался как „списочник“. Теперь срочно приходится подыскивать ему замену, ведь прием документов на праймериз заканчивается 8 мая», — утверждает инсайдер. В региональном отделении ЕР воздержались от комментариев. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.