05 мая 2024
04 мая 2024

Единоросс внес разлад на выборах в гордуму Челябинска

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Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, единая россия, медведь единая россия
Челябинской ЕР придется подыскивать альтернативного кандидата еще в одном районе Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Действующий депутат от Калининского района Челябинска Александр Спицын вместо участия в выборах гордумы по одномандатному округу попросил включить его в партийный список «Единой России». Об этом 6 мая сообщил источник URA.RU в партийных кругах.

«Спицын планировался в качестве кандидата по одному из четырех одномандатных округов, благо он действующий депутат городской думы. Однако на праймериз он зарегистрировался как „списочник“. Теперь срочно приходится подыскивать ему замену, ведь прием документов на праймериз заканчивается 8 мая», — утверждает инсайдер. В региональном отделении ЕР воздержались от комментариев.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.

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Действующий депутат от Калининского района Челябинска Александр Спицын вместо участия в выборах гордумы по одномандатному округу попросил включить его в партийный список «Единой России». Об этом 6 мая сообщил источник URA.RU в партийных кругах. «Спицын планировался в качестве кандидата по одному из четырех одномандатных округов, благо он действующий депутат городской думы. Однако на праймериз он зарегистрировался как „списочник“. Теперь срочно приходится подыскивать ему замену, ведь прием документов на праймериз заканчивается 8 мая», — утверждает инсайдер. В региональном отделении ЕР воздержались от комментариев. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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