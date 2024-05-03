Мэр Екатеринбурга выступил с просьбой к горожанам из-за снежного коллапса. Видео

04 мая 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

4 мая Алексей Орлов проведет на работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил горожан воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада. Обращение опубликовано в его telegram-канале. «Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте. Многие водители уже поменяли резину на летнюю, поэтому не подвергайте себя и других людей опасности, не усложняйте работу коммунальным службам!» — написал Орлов. Как сообщало URA.RU, уральскую столицу и в целом Свердловскую область заваливает снегом с вечера 3 мая, полиция ввела ограничения на дорогах. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил горожан воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада. Обращение опубликовано в его telegram-канале. «Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте. Многие водители уже поменяли резину на летнюю, поэтому не подвергайте себя и других людей опасности, не усложняйте работу коммунальным службам!» — написал Орлов. Как сообщало URA.RU, уральскую столицу и в целом Свердловскую область заваливает снегом с вечера 3 мая, полиция ввела ограничения на дорогах. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.