03 мая 2024

Мэр Екатеринбурга выступил с просьбой к горожанам из-за снежного коллапса. Видео

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Пресс-конференция Алексея Орлова. Екатеринбург, орлов алексей
4 мая Алексей Орлов проведет на работе Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил горожан воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада. Обращение опубликовано в его telegram-канале.

«Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте. Многие водители уже поменяли резину на летнюю, поэтому не подвергайте себя и других людей опасности, не усложняйте работу коммунальным службам!» — написал Орлов.

Как сообщало URA.RU, уральскую столицу и в целом Свердловскую область заваливает снегом с вечера 3 мая, полиция ввела ограничения на дорогах. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил горожан воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада. Обращение опубликовано в его telegram-канале. «Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте. Многие водители уже поменяли резину на летнюю, поэтому не подвергайте себя и других людей опасности, не усложняйте работу коммунальным службам!» — написал Орлов. Как сообщало URA.RU, уральскую столицу и в целом Свердловскую область заваливает снегом с вечера 3 мая, полиция ввела ограничения на дорогах. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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