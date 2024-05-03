Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил горожан воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада. Обращение опубликовано в его telegram-канале.
«Прошу вас быть внимательными на улице и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте. Многие водители уже поменяли резину на летнюю, поэтому не подвергайте себя и других людей опасности, не усложняйте работу коммунальным службам!» — написал Орлов.
Как сообщало URA.RU, уральскую столицу и в целом Свердловскую область заваливает снегом с вечера 3 мая, полиция ввела ограничения на дорогах. Всю актуальную информацию агентство собирает в режиме онлайн.
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